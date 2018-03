Stalker arrestato sotto casa della ex | aveva il divieto di avvicinarsi

Rivara - arrestato uno Stalker : perseguitava l'ex fidanzata : Un operaio 34enne, di Rivarolo, ha seguito la donna fino alla caserma dei carabinieri dove si stava dirigendo per chiedere aiuto

Stalker 70enne minaccia donna - nella sua auto diverse armi - arrestato : Teramo - Si era appostato con l'auto sotto l'abitazione della donna di cui si era invaghito e dalla quale non era corrisposto, armato fino i denti, forse preparando un agguato: i carabinieri della compagnia di Giulianova, diretti dal maggiore Vincenzo Marzo, hanno arrestato lo Stalker che da quasi due anni aveva preso di mira una 47enne giuliese. Si tratta di un 70enne di Giulianova, ritenuto il mittente non solo di lettere minatorie, ...

Milano - terrorizzati vivevano in casa senza più far rumore : arrestato il vicino Stalker : vicino di casa stalker a tal punto da non poter più fare neppure un rumore. Una famiglia con cinque figli era arrivata al punto di evitare di usare l'asciugacapelli, di fare meno docce possibili, di ...

Ragusa - molestie e minacce alla ex compagna : arrestato Stalker : molestie minacce e danneggiamenti alla ex compagna. Ennesimo stalker arrestato dalla Polizia di Stato di Ragusa.

Perseguitava la ex moglie - arrestato Stalker a Vittoria : Un vittoriese non sopportava l'idea che l'ex moglie si fosse rifatta una vita ed ha bruciato l'auto del nuovo compagno della sua ex

Tenta di aggredire ex con mazza da baseball - Stalker arrestato in flagranza di reato : L'Aquila - Ad Avezzano nella scorsa notte, personale della squadra volante e del settore anticrimine del Commissariato ha proceduto all'arresto in fragranza di reato di M.A., trentottenne, pregiudicato originario di Celano. L'uomo, con condotte minacciose, aggressive e reiterate, si era reso autore in più occasioni dei reati di atti persecutori e di violenza nei confronti della precedente compagna, che era costretta a vivere ...