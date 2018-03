Sport e futuro | dibattito dell' Uisp con i candidati a sindaco

Genesis Essentia Concept - La Sportiva elettrica che guarda al futuro : Una granturismo elettrica dalle grandi aspirazioni, caratterizzata dal design ricercato e da soluzioni tecnologiche d'avanguardia. questa la descrizione che la Genesis (marchio di lusso della Hyundai) ha dato della Essentia Concept, presentata al Salone di New York. Design emozionale. Lo stile viene definito "Athletic Elegance", ma l'ambizioso progetto non dovrebbe rimanere lettera morta: la Essentia viene infatti descritta ...

Subaru Viziv Tourer Concept - il futuro della wagon Sportiva – FOTO : Leggere “Viziv” accanto a una Subaru significa solo una cosa: avere davanti un pezzo di futuro, ovvero un prototipo. L’ultimo dei quali, la Viziv Tourer Concept, viene presentato in questi giorni sugli stand del salone di Ginevra dalla casa delle Pleiadi. Si tratta di un mezzo che, come si vede dalle immagini, prefigura le linee di una wagon sportiva che andrà a far parte della gamma WRX. Proprio per questo, oltre ad ...

Sportelli di ascolto - IdO : l’obiettivo è il futuro dei giovani : ROMA – Dal mondo della scuola arrivano segnali preoccupanti: genitori che aggrediscono gli insegnanti, ragazzi che tirano fuori i coltelli e sfregiano le professoresse, giovani che non sanno gestire la rabbia e che si macchiano di atti di bullismo e cyberbullismo, finendo per occupare gli spazi delle cronache e dell’informazione tutta. Da questa complessita’ e’ […] L'articolo Sportelli di ascolto, IdO: l’obiettivo è il futuro dei giovani ...

Gli Sport invernali hanno un futuro? : L'innalzamento delle temperature e il cambiamento demografico rischiano di ridurre sia il numero di località sciistiche sia quello dei praticanti: anzi, sta già accadendo The post Gli sport invernali hanno un futuro? appeared first on Il Post.

GRAN TURISMO : YAMAUCHI parla del futuro della serie e dei piani per Sport : In occasione del Taipei Game Show, Kazunori YAMAUCHI ai microfoni di GameWatch ha parlato del futuro della serie GRAN TURISMO e dei piani per Sport. Un nuovo GRAN TURISMO è in sviluppo Nella dichiarazione che segue, YAMAUCHI svela lo sviluppo di un nuovo GRAN TURISMO, oltre l’arrivo di contenuti aggiuntivi per Sport: Prima di tutto inizio con il tranquillizzare i giocatori che hanno acquistato GRAN TURISMO Sport, anche ...

Fiorentina - Sportiello parla del futuro : dalla questione ‘riscatto’ alla sua volontà : Marco Sportiello ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Salotto Viola’ in onda su ‘Italia 7’. Il portiere della Fiorentina ha toccato diversi argomenti, dal futuro all’obiettivo dei viola. Ecco le sue dichiarazioni: “Ancora non ho parlato con la società, adesso ci sono cose più importanti del mio eventuale riscatto. Nel caso non dovessi essere riscattato non ci sarà nessun problema perchè ...

Overwatch League : in diretta dallo Sport del futuro : Negli esport pubblico e atleti sono praticamente coetanei e hanno un rapporto strettissimo, fatto di messaggi su Twitter, storie su Instagram, streaming su Twitch e discussioni infinite su chi sia il ...