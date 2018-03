: RT @ggramaglia: Buongiorno. Oggi - CipollaLorenzo : RT @ggramaglia: Buongiorno. Oggi - MarySpes : RT @mgdj56: La furba Germania pensa ai suoi affari e se ne frega delle presunte spie avvelenate. Fa finta di cacciare 4 diplomatici russi e… - CorbiMtez : RT @ggramaglia: Buongiorno. Oggi -

Alla Russia non bastano i 23 diplomaticigià espulsi a metà marzo: lo stesso numero di quelli espulsi da Londra.Oggiha comunicato che Londra dovrà richiamare in Patria50 funzionari."Chiediamo la parità:ihanno 50 funzionari più di noi in ambasciata a",dice la portavoce russa Zakharova. La controversia trae Londra, dopo l'avvelenamento sul suolo inglese della ex spia del Kgb Skripal, continua a colpi di espulsioni reciproche.(Di sabato 31 marzo 2018)