Spazio | lancio a settembre per il satellite franco-cinese dedicato all’osservazione

Spazio - Cina : il prossimo anno il lancio del primo razzo Long March 5B : Il primo lancio del razzo vettore cinese Long March 5B avverrà nel 2019: lo ha annunciato un portavoce del China Manned Space Engineering Office. Il razzo trasporterà in orbita il modulo centrale e altre sezioni sperimentali della futura base orbitante cinese. La Cina selezionerà quest’anno il terzo gruppo di astronauti per i futuri piani di esplorazione umana dello Spazio. L'articolo Spazio, Cina: il prossimo anno il lancio del primo ...

Spazio - ultimi test per InSight : 63 giorni al lancio verso Marte : Roma, 2 mar. , askanews, Sul sito della Nasa dedicato alla missione InSight il conto alla rovescia segna 63 giorni al lift off del lander che avrà il compito di studiare l'interno di Marte, previsto ...

Spazio : tutto pronto per il lancio della missione “InSight” - progettata per studiare il “cuore” di Marte : tutto pronto per InSight, la missione progettata per studiare il ‘cuore’ di Marte. Il lander nella Nasa sta per essere trasferito dal Lockheed Martin Space a Denver, dove è stato costruito e testato, alla base Vandenberg in California. Da qui partirà il 5 maggio di quest’anno, diventando così la prima missione interplanetaria a prendere il volo dalla West Cosat. E a proposito di record, InSight – spiega Global Science – sarà il primo ...

Spazio - mistero intorno alla Tesla Roadster di Space X : cos’è quell’oggetto che transita in diretta durante le immagini del lancio? [VIDEO] : Prima i rinvii del lancio di quasi due ore, poi gli applausi e le grida del pubblico e dello staff in sottofondo “Life on Mars” di David Bowie. E’ incominciato il lungo viaggio verso Marte il super razzo Falcon Heavy della Space X , creatura del visionario Elon Musk. Al suo interno un’altra opera di Musk , l’auto elettrica Tesla Roadster. 70 metri di altezza, il Falcon può trasportare oltre 54 tonnellate in orbita bassa, compresa fra 160 e ...

SpaceX - razzo Falcon Heavy verso Marte/ Video lancio - una Tesla nello Spazio con David Bowie come soundtrack : SpaceX, razzo Falcon Heavy verso Marte: Video lancio. Una Tesla nello spazio con David Bowie come soundtrack. Le ultime notizie sulla missione di Elon Musk, il visionario imprenditore(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 13:15:00 GMT)

Spazio - il lancio del potente razzo Falcon Heavy di Musk : Space X, il gruppo fondato e guidato da Elon Musk, oggi lancerà nello Spazio il vettore più potente al mondo. Un ulteriore passo verso Marte

Oggi il lancio di Falcon Heavy : il razzo più potente al mondo porterà la prima auto nello Spazio in quello che è atteso come un vero e proprio show presso il Kennedy Space Center : Falcon Heavy è stato progettato per diventare il razzo più potente del mondo Oggi in uso quando partirà dal Kennedy Space Center della Florida. Il lancio è previsto per Oggi alle 13:30 locali e sarà un vero e proprio show. Il razzo trasporterà una decappottabile rossa con un manichino vestito con una tuta spaziale al volante e “Space Oddity” di David Bowie come colonna sonora. È l’ispirazione di Elon Musk, il visionario che ama la tecnologia e ...

Spazio : luce verde per il lancio del razzo Falcon Heavy SpaceX : luce verde per il lancio del Falcon Heavy, il razzo SpaceX: l’Agenzia federale per l’aviazione degli Stati Uniti ha autorizzato il lancio di prova dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral (Florida), in programma domani 6 febbraio. A bordo non ci sarà equipaggio né carico salvo un’auto elettrica Tesla Roadster, della casa automobilistica del fondatore di SpaceX, Elon Musk. Con i suoi 70 metri di altezza e i suoi 27 motori, il ...

Spazio : lancio satellite Cses - scambio di congratulazioni Mattarella-Xi Jinping : “Un importante successo ottenuto grazie agli sforzi congiunti di Cina e Italia“, che testimonia l'”eccellente tendenza di sviluppo” delle “relazioni sino-italiane“. Lo sottolineano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, in uno scambio di messaggi dopo il lancio avvenuto con successo, questa mattina nel deserto dei Gobi, del satellite Cses ...

Spazio : 60 anni fa il lancio di Explorer-1 - il primo satellite statunitense : Quasi 60 anni fa, il 31 gennaio 1958, veniva lanciato da Cape Canaveral il primo satellite artificiale degli Stati Uniti: Explorer-1, la risposta nella corsa allo Spazio inaugurata dai sovietici con lo Sputnik-1 (il primo satellite della storia lanciato il 4 ottobre 1957) e lo Sputnik-2 (andato in orbita il 3 novembre 1957 con a bordo la cagnolina Laika). Explorer-1, progettato e costruito dal Jet Propulsion Laboratory, ha trovato le prove ...

Spazio - riuscito il lancio di Ariane 5 : 2 satelliti in orbita dopo perdita di contatti : Due satelliti commerciali sono stati immessi con successo in orbita da Ariane 5, nonostante per breve tempo siano stati persi i contatti con il vettore. Per 30 minuti un’anomalia non ha consentito di ricevere segnali: successivamente entrambi i satelliti hanno ripreso le comunicazioni e ora si trovano in orbita. L'articolo Spazio, riuscito il lancio di Ariane 5: 2 satelliti in orbita dopo perdita di contatti sembra essere il primo su Meteo ...

Spazio : è un cubesat il primo satellite del Kenya - pronto per il lancio : Il cubesat keniano 1U “1KUNS PF” (1st Kenyan University Nano satellite – Precursor Flight), primo selezionato nell’ambito del programma “KiboCube” di UNOOSA JAXA, è stato consegnato all’Agenzia Spaziale Giapponese ed è adesso allo Tsukuba Space Centre, pronto per essere trasferito sulla Stazione Spaziale Internazionale e poi rilasciato in orbita dal modulo giapponese durante la prossima primavera. Alle procedure e alla successiva cerimonia ...