Spalletti | non firmo per pari nel derby

Inter - Spalletti : 'Non firmo per un pari nel derby' : Lo dice Luciano Spalletti, commentando a Premium sport la larga vittoria dell'Inter sul Verona. 'Non firmo per un pareggio contro il Milan: proveremo a vincere, come faranno anche i nostri avversari, ...

Inter - nodo rinnovo per Spalletti : il tecnico non ne fa una questione di soldi : Discorso accennato e poi messo da parte nel periodo di crisi. Tra l'Inter e Spalletti c'è la volontà di continuare insieme e come spiega il Corriere dello Sport , il quarto posto renderebbe automatico anche il rinnovo di contratto. 'l discorso prolungamento era stato accennato quando le cose andavano bene, ovvero fino a dicembre scorso, più a forma di ...

Spalletti ‘vota’ Gasperini : i tifosi dell’Inter non la prendono bene : Max Allegri ha vinto la Panchina d’Oro, alle spalle il tecnico dell’Atalanta Gasperini. Spalletti, proprio a margine della consegna del premio, ha confessato di avere dato la sua preferenza a Gian Piero Gasperini. “So bene cosa deve fare un allenatore per concorrere per certi premi, mi avrebbe fatto piacere se avesse vinto Gian Piero. L’anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro”. Le dichiarazioni di Spalletti hanno ...

Spalletti : 'Per l'Italia voto Ancelotti. Corsa Champions? Ho un'Inter forte. Sampaoli non chiama Icardi perché...' : voto - A Sky Sport poi Spalletti ha aggiunto: 'Penso sia corretto abbia vinto Allegri per quello che ha fatto l'anno scorso, è arrivato in fondo a tutte le competizioni per cui è lui il vincitore. ...

Inter - Spalletti : 'Non so quale sia il sistema giusto per vincere ma conosco quello per perdere' : TORINO - ' È servita la mia provocazione sulla mancanza di qualità? Io l'ho fatto per andare avanti, per avere un dialogo con i giocatori, poi se per voi è uno spunto per andare a creare dei dubbi e ...

Inter - Spalletti : "Devo meritarmi l'Inter. Perisic non mi preoccupa" : Luciano Spalletti parla alla vigilia della decisiva trasferta di Marassi, contro una Samp che in casa ha fatto 32 dei 44 punti totali. L'Inter però deve battere un colpo pesante se non vuole perdere ...

Verso Samp-Inter - Spalletti : "Non possiamo più sbagliare" : Il tecnico nerazzurro: "Le motivazioni devono essere a duemila fino a fine campionato. Dritti sui pedali e spingere"

Inter - l'ex Bergomi : 'Spalletti non perde mai con le grandi' : Beppe Bergomi , ex difensore dell' Inter , dice a Sky Sport la sua sulla squadra di Luciano Spalletti : 'Rispetto alla partita contro il Benevento l'Inter ha fatto dei passi da gigante. I nerazzurri hanno fatto la stessa partita dell'andata e con le ...

L'Inter non ha qualità? Spalletti va all'attacco ma l'affondo contro Suning fa male alla squadra : Le parole nel post Inter-Napoli sono inequivocabili: il tecnico nerazzurro sente di non avere un gruppo qualitativamente all'altezza della Champions

Inter - Spalletti : "Fatta una buona partita ma non abbiamo qualità" : Il tecnico nerazzurro: "Non abbiamo mai giocato un grandissimo calcio perché non abbiamo tutta quella qualità che si dice"

