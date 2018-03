Spalletti a tutto tondo nella conferenza stampa : La panchina dell'Inter ha già il suo padrone per la prossima stagione: Luciano Spalletti . nella conferenza stampa pre-Verona il tecnico di Certaldo rassicura i tifosi sulla sua permanenza sulla panchina nerazzurra. Il tecnico cerca di riportare testa e concentrazione alla sfida di oggi con il Verona, ostacolo prima del sentitissimo derby di mercoledì che tante polemiche ha trascinato con sé sulla data di disputa. Il tecnico nerazzurro in ...

Esclusiva CalcioWeb-Inter - la decisione è presa : via Spalletti - tutto su Mourinho : Tifosi dell’Inter il ritorno dell’allenatore del Triplete è possibile. Sembra chiaro che i nerazzurri, in caso di mancata qualificazione in Champions, cacceranno Spalletti . I cinesi vogliono creare una super squadra in grado di competere a tutti i livelli: da qui la decisione , a fine anno, di puntare tutto sul ritorno di Mourinho . L’allenatore portoghese sta attraversando un periodo difficile con il Manchester: eliminato dalla ...

Ausilio a tutto campo : il rapporto con Spalletti - il futuro di Icardi e l’affare Lautaro Martinez : Nell’immediato pre-partita di Inter-Bologna, il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio , è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, toccando diversi argomenti a cominciare dall’affare Lautaro Martinez e dal rapporto con Spalletti : “Dobbiamo fare operazioni in prospettiva. Sono state poste le basi per l’affare Lautaro Martinez . Dibattiti su Spalletti ? C’è piena sintonia da parte di tutta la ...

Inter - Spalletti svela tutto : il ‘caso’ Ramires - Pastore - la situazione Nagatomo e la condizione di Rafinha : Conferenza di vigilia per Luciano Spalletti. L’Inter domani sarà impegnata nel lunch match con la Spal. I nerazzurri non vincono da molto, troppo tempo e per rimanere aggrappati al treno Champions non possono fallire. Queste le dichiarazioni del tecnico di Certaldo: “Abbiamo bisogno di questi punti e i giocatori ne avvertono l’esigenza più di me, a prescindere dal nome dei nostri avversari. I gol dei centrocampisti? Stiamo ...