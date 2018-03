SpaceX lancia Iridium-5 ma fallisce il recupero dell' ogiva

Spazio - 2018 stellare per SpaceX : Musk lancia con successo i satelliti Iridium e ottiene l’approvazione per costruire una costellazione da 12.000 satelliti : È solo la metà di marzo, ma SpaceX ha già avuto un anno stellare. Dopo aver lanciato il razzo Falcon Heavy con successo nello Spazio, inviando in un’orbita intorno al sole la Tesla Roadster di Elon Musk e catturando l’immaginazione del pubblico allo stesso tempo, questa mattina un razzo Falcon 9 ha lanciato con successo 10 satelliti Iridium utilizzati per le telecomunicazioni dalla Vandenberg Air Force Base, in California. E lunedì SpaceX si ...

Lanciato il Falcon Heavy di SpaceX - in rotta verso Marte : Cape Canaveral , askanews, - Starman è in rotta per Marte... o giù di lì. Nonostante un piccolo rinvio per le codizioni meteo, con un lancio perfettamente riuscito, dalla storica piattaforma 39-A ...