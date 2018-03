“Sono vivi!” Speranza per gli italiani rapiti in Messico | mentre in molti pensavano che

caffeinamagazine

: Scomparsi in Messico, legale: per inquirenti sono vivi- - notizieoggi_com : Scomparsi in Messico, legale: per inquirenti sono vivi- - sergimagugliani : RT @PasqualeVespa: Napoletani scomparsi in Messico, 'i nostri connazionali sono vivi' - NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica… - PasqualeVespa : Napoletani scomparsi in Messico, 'i nostri connazionali sono vivi' - NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Poli… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Una notizia che potrebbe gettare una nuova luce sul caso dei trescomparsi inil 31 gennaio e che, anche se l’ufficialità non c’è, potrebbero essere ancora vivi: ne è convinto l’avvocato Claudio Falleti, che rappresenta le famiglie dei tre: Raffaele Russo, il figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino. Secondo il legale “i tre commercianti napoletani sono vivi e l’attività investigativa si sta muovendo in questa direzione”. Un colpo di scena, anche se la prudenza vista la difficoltà nel reperire informazioni certe è d’obbligo, che arriva proprio quando intemevano ormai il peggio. I tre uomini erano andati in, dove tra l’altro viveva già un loro congiunto, per vendere dei generatori elettrici. Il mese scorso quattro poliziotti di Tecalitlan, la località dello Stato di Jalisco dove i tre sono spariti, sono ...