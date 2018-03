Sondaggi | M5s e Lega crescono ancora Governo | alleanza Salvini-Di Maio | il 58% degli

Ultimi Sondaggi elettorali politici : ripresa PD - leggero calo del M5S Video : Il mese di marzo è ormai in archivio e l’istituto Index Research ha pubblicato gli Ultimi sondaggi politici. Quello che emerge è una sorta di stallo al vertice, dove si segnala un lieve calo nelle intenzioni di voto [Video] da parte del Movimento 5 Stelle. Dopo settimane in retromarcia, torna a far registrare un incremento il Partito Democratico, che rimane comunque alle spalle di Lega Nord. Di to andremo a scoprire l’attuale situazione, ...

Sondaggi - GOVERNO M5S-LEGA/ Intesa Salvini-Di Maio : ci crede il 70% degli italiani : SONDAGGI, GOVERNO M5S-LEGA: la maggior parte degli italiani sembra convinta che alla fine si riuscirà a trovare l'Intesa per la formazione di un nuovo GOVERNO. Le indicazioni di voto.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:50:00 GMT)

Sondaggio Pagnoncelli - crescono solo Lega e M5S : crollo Pd e FI : Dopo quasi un mese dalle elezioni del 4 marzo, le intenzioni di voto degli italiani sono sempre più dirette verso i due partiti vincitori, Lega e Movimento Cinque Stelle. Secondo l'ultimo Sondaggio di ...

Sondaggi : bene M5s - vola la Lega - male Forza Italia : Il Movimento 5 stelle e la Lega, dopo le elezioni del 4 marzo 2018, incrementano le loro preferenze. È quanto riporta un Sondaggio Index Research per il programma Piazza Pulita su La7.Il Movimento 5 stelle passa dal 32,7% delle urne al 34,6%. Ma chi registra un risultato sorprendente è il partito guidato da Matteo Salvini che passa dal 17,4% al 23,5%. male Forza Italia che passa dal 14% all'11,2%. Stabile il Partito democratico che ...

Sondaggi politici - l’alleanza M5s-Lega funziona : gli elettori sperano in un governo Salvini-Di Maio : Gli ultimi Sondaggi rivelano come gli italiani abbiano apprezzato l'accordo trovato da M5s e Lega sulle presidenze delle Camere e si augurano che Matteo Salvini e Luigi Di Maio possano trovare un'intesa per formare il nuovo governo.Continua a leggere

Sondaggi - Governo M5s-Lega/ Accordo Di Maio-Salvini piace al 33% : altrimenti - meglio nuove Elezioni : Sondaggi, Governo Lega-M5s: l'Accordo Salvini-Di Maio convince il 33% degli italiani. Le alternative e gli scenari: nuove Elezioni, Accordo M5s-Pd e Esecutivo del Presidente Mattarella(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 13:12:00 GMT)

Sondaggi - si conferma la polarizzazione del voto : M5s ancora sopra il 34% - Lega leader del centrodestra. Pd stagna al 17% : L'”effetto traino” non è svanito. Se si tornasse a votare oggi, a quasi un mese dalle politiche del 4 marzo, il Movimento 5 stelle e la Lega aumenterebbero i propri voti. Una tendenza a premiare chi ha vinto le elezioni che era già stata registrata una settimana fa e si conferma negli ultimi Sondaggi di Index Research per Piazzapulita. Le intenzione di voto convergono stabilmente verso i 5 Stelle, che perdono uno 0,3% ma rimangono al ...

Sondaggi politici SWG del 27 marzo : il giudizio sull'alleanza Lega-M5S Video : L'istituto #SWG ha condotto nei giorni scorsi un interessante Sondaggio politico, chiedendo agli italiani il loro giudizio su una possibile intesa tra la Lega Nord e il M5S. I dati del Sondaggio sono stati pubblicati sul quotidiano Il Messaggero, come riporta il sito istituzionale del governo. In totale, sono stati 1.000 gli intervistati, oltre 4.000 persone invece non hanno risposto. La raccolta delle informazioni è avvenuta su scala nazionale, ...

Sondaggi politici elettorali : M5S al top - Forza Italia in crisi profonda Video : Il mese di marzo sta volgendo al termine e, a pochi giorni dalla Pasqua, possiamo fare un primo bilancio relativo allo stato di forma dei partiti. I #Sondaggi politici di SWG mostrano il #M5S al top, con un netto incremento rispetto al risultato delle urne [Video]. I pentastellati sono passati dal 32,7% al 35,2%, ampliando ulteriormente il divario con gli avversari. Alle sue spalle si registra un avvicendamento. #Lega Nord ha sopravanzato il PD, ...

Sondaggi Politici/ “Il nuovo Governo non durerà 5 anni” : né Lega-M5s né esecutivo ‘Mattarella’ convincono : Sondaggi elettorali Politici, le ultime notizie verso il Governo: scenari e intenzioni di voto. "nuovo esecutivo non dura 5 anni": elettori bocciano Lega-M5s e anche Governo-Mattarella(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 07:06:00 GMT)

Ultimi Sondaggi elettorali politici : M5S avvicina il Cdx - PD si rimette in corsa Video : L’istituto SWG ha interpellato i cittadini, chiedendo loro chi voterebbero oggi. Le intenzioni di voto [Video] premiano ancora una volta il #M5S, che continua a crescere in maniera esponenziale, andando ad avvicinare sensibilmente la coalizione del Cdx. Le distanze sono accorciate molto dalle elezioni politiche e a dividerli ci sono meno di due punti percentuali. In attesa di sviluppi, andiamo a scoprire i #sondaggi politici pubblicati di questi ...

Sondaggi/ Buttaroni - Tecnè - : Lega al 19% e M5s al 34 - 2% : è il nuovo bipolarismo? : Nonostante Lega e cinque stelle continuino a crescere, l'attuale legge elettorale non consente il bipolarismo. O si cambia legge o si cambia sistema politico. CARLO Buttaroni

Sondaggi - effetto traino sui vincitori : M5s al 35 e Lega al 23 - 5. Il Pd cade ancora più giù - Forza Italia sprofonda all’11 : Mentre i pariti sono alle prese con l’elezione dei presidenti delle Camere, i Sondaggi confermano il cosiddetto “effetto traino”. Se si tornasse a votare domani, infati, il Movimento 5 stelle e la Lega aumenterebbero i propri voti, rubandoli in particolare al Pd e a Liberi e Uguali da una parte a Forza Italia dall’altra. Secondo Index Research per Piazzapulita, il Carroccio passerebbe dal 17,4 per cento al 23,5, con un ...