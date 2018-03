: Rimbalzo tecnico, senza volumi, con gap up in apertura, giusto da toccata e fuga, del resto chi sta tentando di gov… - Borsapretporter : Rimbalzo tecnico, senza volumi, con gap up in apertura, giusto da toccata e fuga, del resto chi sta tentando di gov… - n_poletti : In vista del nuovo allarme UE sulle pensioni, ribadisco LA soluzione: eliminare da tutti i rapporti la parte contri… -

Il divario di ricchezza tra uomini e donne in Italia resta "significativo", sebbene in riduzione negli ultimi anni. Così un rapporto della Banca d'Italia che registra una forbice del 25% a favore della popolazionele rispetto alle donne.In Francia,presa ad esempio,il gap risulta solo del 12%. Gap che si allarga tra le coppie dove le donne arrivano a guadagnare spesso il 50% in meno dei. Il divario tuttavia si riduce tra i giovani ma sale tra gli over 40 causa eredità ricevute favorevoli ai.(Di sabato 31 marzo 2018)