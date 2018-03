Slitta il rientro della Stazione spaziale cinese

Stazione spaziale cinese - Slitta il rientro. Quando - e dove - cadrà sulla Terra : Cambiano le stime sull'orario in cui la Tiangong 1 dovrebbe precipitare sul nostro pianeta. Non è ancora possibile escludere che qualche frammento arrivi fino al suolo in Italia, 15 le regioni a ...

Stazione spaziale cinese più lenta del previsto - il rientro Slitta ancora : Stazione spaziale cinese più lenta del previsto, il rientro slitta ancora Le stime più recenti indicano che Tiangong 1 raggiungerà la Terra nel pomeriggio di Pasqua, con un’approssimazione di 14 ore. Non si esclude (0,2% di probabilità) che alcuni frammenti cadano sull’Italia Continua a leggere

Stazione spaziale cinese più lenta - rientro Slitta ancora : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Stazione spaziale cinese - discesa lenta : il rientro Slitta ancora : La Stazione spaziale cinese Tiangong 1 sta rientrando sulla Terra molto più lentamente del previsto. Secondo le stime più recenti la navicella che sta "ruzzolando" verso il nostro pianeta arriverà nel pomeriggio del primo aprile, con un'approssimazione di circa 14 ore. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse dalle principali agenzie spaziali che stanno osservando il veicolo. La probabilità che alcuni frammenti cadano sull'Italia è dello 0,2%.

