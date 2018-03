Sliding doors Politano | da arma in più per lo scudetto a incubo del Napoli

Il trailer del finale di This Is Us 2 in stile Sliding doors - con Jack da vecchio con Rebecca e i figli (video) : Il finale di This Is Us 2 è ormai vicinissimo, come testimonia il fatto che NBC ha già diffuso il trailer dell'episodio che concluderà la seconda stagione della serie, in onda negli Stati Uniti il prossimo martedì 13 marzo. E, tanto per cambiare, preparate i fazzoletti: si preannuncia un episodio da lacrimoni. In occasione del matrimonio di Kate con Toby, infatti, la serie proporrà uno scenario alla Sliding Doors, mostrando Jack da vecchio ...