Sky Mediaset | dallo sport alle serie Tv | ecco l' accordo

firstonline.info

: Rivoluzione Sky, inclusi nell'abbonamento 9 canali di Mediaset Premium - SkyTG24 : Rivoluzione Sky, inclusi nell'abbonamento 9 canali di Mediaset Premium - fattoquotidiano : E alla fine Mediaset andrà a nozze con Sky. La partita politica è data per persa, quella giudiziaria… - Corriere : Accordo tra Sky e Mediaset: Premium sul satellite, lo sport su digitale terrestre -

(Di sabato 31 marzo 2018) In aggiunta ci sarà la possibilità di aggiungere il pacchettocon i gradi eventiivi in alta definizione. E IL CALCIO? Il calcio, per il momento, rimane la grande incognita in attesa che ...