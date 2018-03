Sky & Mediaset | 9 canali su Sky e Premium sul satellite | come cambierà la pay tv

“Distant Sky. Nick Cave & The Bad Seeds – Live in Copenaghen” di David Barnard : giovedì 12 aprile al cinema : “Let us go now, my one true love/ Call the gasman, cut the power out/ We can set out, we can set out for the distant skies/ Watch the sun, watch it rising in your eyes// […]” ? “Distant Sky” “Distant Sky. Nick Cave & The Bad Seeds – Live in Copenaghen” diretto dal regista […]

Asse Sky-Netflix contro Amazon&C. : Gli arcinemici diventano amici. La pay tv via satellite per eccellenza, Sky e la prima web tv al mondo (118 milioni di abbonati), Netflix si alleano per raggruppare l'offerta dei loro contenuti all'interno di un nuovo pacchetto di abbonamento tramite la piattaforma Sky Q. La pay tv satellitare renderà disponibile l'offerta Netflix a tutti i suoi clienti, che potranno realizzare pacchetti di intrattenimento ad hoc. Insomma si potrà ...

Ricavi per 30 milioni di euro con una crescita del 50% : il successo di Sky Gas & Power nella fornitura di energia : Sono di oltre 30 milioni di euro i Ricavi di Sky Gas & Power nel 2017. La società di Udine, attiva nella fornitura di energia elettrica e gas, ha incrementato i volumi di 10 milioni di euro, rispetto al 2016, candidandosi ad essere un’azienda di primissimo livello di Udine e del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto un player di interesse nazionale nell’ambito della fornitura energetica. Forte di un portafoglio con 9.000 clienti, fornisce ...

Lega Serie A & Diritti Tv / Ecco chi sono gli spagnoli di MediaPro : Sky e Mediaset beffate? : Lega Serie A & Diritti tv: candidato Figc, governance e asta, è caos totale. Anche Sky e Mediaset rischiano, la società MediaPro potrebbe innescare una rivoluzione. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 23:58:00 GMT)