Sky e Mediaset accordo Scambio di canali L’opzione di vendita porterà alla cessione di

Accordo Sky-Mediaset - cosa cambia? Tutte le novità per gli abbonati : tra cinema e sport - su digitale e decoder - gratis e a pagamento : Sky e Mediaset hanno siglato uno storico Accordo per una collaborazione reciproca che metterà fino allo scontro tra le due piattaforme televisive. Una vera e propria rivoluzione che muterà le ...

Sky Mediaset - alleanza a sorpresa : L'accordo firmato ieri tra l'ad del Biscione e quello di Sky Italia. Premium porta i suoi canali del cinema e delle serie tv nel gruppo di Murdoch. Mentre questi sarà presente anche nel digitale ...

Accordo Sky-Mediaset - cosa cambia? Tutte le novità per gli abbonati : tra cinema e sport - su digitale e decoder - gratis e a pagamento : Sky e Mediaset hanno siglato uno storico Accordo per una collaborazione reciproca che metterà fino allo scontro tra le due piattaforme televisive. Una vera e propria rivoluzione che muterà le abitudini dei telespettatori anche per quanto riguarda le trasmissioni sportive: la separazione tra i due network sarà decisamente meno netta, le due compagnie lavoreranno quasi in sinergia e gli abbonati avranno decisamente più scelta e più ...

Accordo Sky-Mediaset - MediaPro cancella (per ora) il bando per le partite di Serie A e ci riprova con il canale della Lega : Il bando per i diritti tv della Serie A di MediaPro è saltato: il primo effetto dell’Accordo tra Sky e Mediaset è quello di gettare nel caos il calcio italiano. Nel risiko delle pay-tv ci sono interessi economici che vanno ben oltre il pallone, ma intanto per il nostro campionato si profila uno scenario di incertezza e scontro totale, di cui è impossibile prevedere gli esiti. Di sicuro c’è solo che tutto il sistema-calcio si regge sul miliardo ...

Sky e Mediaset Premium - cosa cambia per gli abbonati : dai kolossal sulla pay di Murdoch a X Factor sulle reti Fininvest : Un minestrone che porta verso un’unica pay tv, per quanto i diretti interessati neghino con forza. Un minestrone saporito senza il calcio però, almeno per il momento visto che la partita per i diritti tv della Serie A è più confusa che mai quando mancano appena quattro mesi all’inizio della nuova stagione. Un minestrone per il quale non si conosce sul lungo periodo il prezzo per l’utente. Di certo ci sono alcuni effetti ...

Storico accordo Mediaset-Sky : Premium sul satellite - la tv di Murdoch sul digitale terrestre : Duplice intesa che da una parte sembra mettere fine ad anni di tensioni e turbolenze, dall’altra apre una nuova fase per la Tv. Quello annunciato è un duplice accordo commerciale ma dalla forte valenza strategica. Ecco come cambiano le offerte...

Sky E MEDIASET ACCORDO/ Scambio canali e un’opzione di vendita per Cologno Monzese : Sky e MEDIASET sono giunti ad un ACCORDO per lo Scambio di contenuti delle due emittenti. Ecco il contenuto dell'operazione che diventerà effettiva dal prossimo 1° giugno.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:36:00 GMT)

Sky-Mediaset - cosa cambia per gli abbonati : Due paytv in una. Lo storico accordo siglato ieri a sorpresa tra Sky e Mediaset porta con sé una serie di novità per gli abbonati con un ampliamento dell'offerta. Una rivoluzione che per il gruppo di ...

Cosa c’è nell’accordo tra Sky e Mediaset : Diversi canali di Mediaset Premium finiranno su Sky, che creerà un'offerta anche sul digitale terrestre: hanno fatto pace, insomma The post Cosa c’è nell’accordo tra Sky e Mediaset appeared first on Il Post.

Sky Mediaset : dallo sport alle serie Tv - ecco l'accordo : In aggiunta ci sarà la possibilità di aggiungere il pacchetto sport con i gradi eventi sportivi in alta definizione. E IL CALCIO? Il calcio, per il momento, rimane la grande incognita in attesa che ...

Mediaset-Sky - scoppia a sorpresa la pace : pay tv sul digitale terrestre - Premium sul satellite : Teleborsa, - scoppia improvvisa la pace tra Mediaset e Sky. Arriva nella tarda serata di ieri sera l'accordo storico destinato a incidere profondamente sull'assetto del settore televisivo italiano. La ...

Accordo fra Sky e Mediaset con nuovi 'pacchetti' - verso una pay tv tv unica? : Novità clamorosa nel mondo delle pay tv. Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i ...

Mediaset-Sky - scoppia a sorpresa la pace : pay tv sul digitale terrestre - Premium sul satellite : scoppia improvvisa la pace tra Mediaset e Sky. Arriva nella tarda serata di ieri sera l'accordo storico destinato a incidere profondamente sull'assetto del settore televisivo italiano. La società di ...

Mediaset - accordo con Sky : i canali di Premium anche sul satellite : Mediaset, accordo con Sky: i canali di Premium anche sul satellite Contemporaneamente Sky sbarcherà sul digitale terrestre con un’offerta che comprende anche i 9 canali Premium di cinema e serie televisive. Continua a leggere