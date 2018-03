SKY E MEDIASET ACCORDO Scambio canali e un’opzione di vendita per Cologno Monzese

SKY-Mediaset - cosa cambia per gli abbonati : Due paytv in una. Lo storico accordo siglato ieri a sorpresa tra Sky e Mediaset porta con sé una serie di novità per gli abbonati con un ampliamento dell'offerta. Una rivoluzione che per il gruppo di ...

Cosa c’è nell’accordo tra SKY e Mediaset : Diversi canali di Mediaset Premium finiranno su Sky, che creerà un'offerta anche sul digitale terrestre: hanno fatto pace, insomma The post Cosa c’è nell’accordo tra Sky e Mediaset appeared first on Il Post.

SKY MEDIASET : dallo sport alle serie Tv - ecco l'accordo : In aggiunta ci sarà la possibilità di aggiungere il pacchetto sport con i gradi eventi sportivi in alta definizione. E IL CALCIO? Il calcio, per il momento, rimane la grande incognita in attesa che ...

Mediaset-SKY - scoppia a sorpresa la pace : pay tv sul digitale terrestre - Premium sul satellite : Teleborsa, - scoppia improvvisa la pace tra Mediaset e Sky. Arriva nella tarda serata di ieri sera l'accordo storico destinato a incidere profondamente sull'assetto del settore televisivo italiano. La ...

Accordo fra SKY e Mediaset con nuovi 'pacchetti' - verso una pay tv tv unica? : Novità clamorosa nel mondo delle pay tv. Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i ...

Mediaset - accordo con SKY : i canali di Premium anche sul satellite : Mediaset, accordo con Sky: i canali di Premium anche sul satellite Contemporaneamente Sky sbarcherà sul digitale terrestre con un’offerta che comprende anche i 9 canali Premium di cinema e serie televisive. Continua a leggere

SKY e Mediaset - accordo di Pasqua/ Si scambiano i canali - ecco cosa cambia per gli abbonati : Sky e Mediaset sono giunti ad un accordo per lo scambio di contenuti delle due emittenti. ecco il contenuto dell'operazione che diventerà effettiva dal prossimo 1° giugno.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:11:00 GMT)

SKY-Mediaset - storico accordo con "scambio di canali" : cosa cambia per gli abbonati : Da nemici (commerciali, s'intende) a partner veri e e propri: storico accordo tra Mediaset e Sky Italia sui canali cinema e la serie Premium. Lo annuncia Mediaset in una nota. accordo tra Mediaset e Sky Italia...

Mediaset-SKY - c'è l'intesa : pay tv sul digitale terrestre - Premium sul satellite : Pace è fatta. Ed è una pace storica, dopo 15 anni di guerra, e che inciderà profondamente sull'assetto del settore televisivo italiano. Mediaset sale in cielo, sul satellite,...

Rivoluzione SKY - inclusi nell'abbonamento 9 canali di Mediaset Premium : A questo pacchetto di canali di cinema, serie tv e intrattenimento, si potrà aggiungere anche un altro pacchetto dedicato allo sport che includerà una selezione dei grandi eventi sportivi di Sky, ...

