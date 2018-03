SKY E MEDIASET | ACCORDO DI PASQUA Si scambiano i canali | cosa accadrà con il calcio?

Accordo tra SKY e Mediaset su satellite e digitale terrestre : Premium porta i suoi canali del cinema e delle serie tv nel bouquet satellitare del gruppo ancora controllato da Murdoch, mentre Sky sbarca nel digitale terrestre su bande detenute dal Biscione

Mediaset a nozze con SKY - Berlusconi mette Premium nelle mani del vecchio nemico Rupert Murdoch : Alla fine Mediaset andrà a nozze con Sky. La partita politica è data per persa, quella giudiziaria, evidentemente, pure. E così la famiglia Berlusconi cerca di uscire una volta per tutte dalla trappola francese firmando una pace a sorpresa con lo squalo australiano Rupert Murdoch, nemico di vecchia data oggi salvatore della patria. Una vera e propria beffa. E non tanto per il cessate il fuoco tra due imprenditori anagraficamente sul viale del ...

SKY-Mediaset - accordo storico : lo sport della tv di Murdoch va sul digitale : A questo pacchetto di canali di cinema, serie tv e intrattenimento, si potrà aggiungere anche un altro pacchetto dedicato allo sport che includerà una selezione dei grandi eventi sportivi di Sky, ...

SKY-Mediaset - c'è l'accordo : scambio di canali e pacchetti - c'è anche lo sport : Intesa storica tra Sky Italia e Mediaset che firmano un accordo commerciale. Canale 5, Italia 1 e Rete 4 torneranno sulla piattaforma satellitare con l'aggiunta di film, serie tv e sport oggi ospitati dai canali di Premium che sarà quindi presente con la sua offerta migliore , in attesa che si definiscano i diritti sulla serie A, , nel bouquet satellitare del gruppo controllato ...

SKY-Mediaset - accordo storico : Milano, 30 mar. , AdnKronos, - E' stato raggiunto oggi un accordo tra Mediaset e Sky Italia che prevede benefici per entrambe le società. Lo rende noto Mediaset, precisando che "da un lato Mediaset ...

SKY e Mediaset - storico accordo : scambio di pacchetti tra satellite e digitale Che cosa cambierà per gli abbonati : Canale5, Italia1 e Rete4 torneranno sulla piattaforma satellitare con l’aggiunta di film, serie tv e sport oggi ospitati dai canali Premium. Mediaset porterà sul digitale terrestre alcuni contenuti pay trasmessi dalla tv di Rupert Murdoch

Mediaset a nozze con SKY - Berlusconi cederà Premium al vecchio nemico Rupert Murdoch : Alla fine Mediaset andrà a nozze con Sky. La partita politica è data per persa, quella giudiziaria, evidentemente, pure. E così la famiglia Berlusconi cerca di uscire una volta per tutte dalla trappola francese firmando una pace a sorpresa con lo squalo australiano Rupert Murdoch, nemico di vecchia data oggi salvatore della patria. Una vera e propria beffa. E non tanto per il cessate il fuoco tra due imprenditori anagraficamente sul viale del ...

Mediaset a nozze con SKY - Berlusconi cederà Premium al vecchio nemico Murduch : E alla fine Mediaset andrà a nozze con Sky. La partita politica è data per persa, quella giudiziaria, evidentemente, pure. E così la famiglia Berlusconi cerca di uscire una volta per tutte dalla trappola francese firmando una pace a sorpresa con lo squalo australiano Rupert Murdoch, nemico di vecchia data oggi salvatore della patria. Una vera e propria beffa. E non tanto per il cessate il fuoco tra due imprenditori anagraficamente sul viale del ...

Mediaset-SKY : intesa digitale terrestre : 22.24 Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv, la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i diritti sulla serie A, nel bouquet satellitare del gruppo di Murdoch. Sky sbarca sul digitale terrestre su bande detenute dal Biscione, sistema in cui inserirà una parte dell'offerta sportiva. L'intesa è stata firmata dagli amministratori delegati di Mediaset, e dal loro omologo ...

Accordo SKY - Mediaset : Premium sul satellite - SKY pay sul DTT da giugno : Sky e Mediaset firmano un Accordo commerciale destinato a cambiare gli equilibri nel mercato tv.prosegui la letturaAccordo Sky - Mediaset: Premium sul satellite, Sky pay sul DTT da giugno pubblicato su TVBlog.it 30 marzo 2018 22:07.

SKY-Mediaset - accordo storico : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – E’ stato raggiunto oggi un accordo tra Mediaset e Sky Italia che prevede benefici per entrambe le società. Lo rende noto Mediaset, precisando che “da un lato Mediaset Premium allarga la copertura multipiattaforma dei propri canali e dall’altro Sky Italia incrementa l’offerta di contenuti di qualità ai propri abbonati”. I “canali di Cinema e Serie di Premium diventeranno ...

SKY e Mediaset - accordo di Pasqua/ Si scambiano i canali - primi passi verso una sola pay tv? : Sky e Mediaset, duplice accordo sui contenuti: le piattaforme tv a pagamento si scambiano film e serie tv, visibili dal 1 giugno sia sul satellite, sia sul digitale terrestre(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 22:19:00 GMT)

Sport in tv - pace tra SKY e Mediaset : si va verso un'unica pay tv? : Nell'intesa raggiunta tra le parti, per quanto concerne lo Sport , una parte dell' offerta detenuta da Sky sarà ora visibile sulle frequenze di Premium , mentre, per quanto riguarda Mediaset, una ...

SKY-Mediaset - storico accordo : Premium andrà sul satellite - una parte dello sport della tv di Murdoch sul digitale terrestre : Canale5, Italia1 e Rete4 torneranno sulla piattaforma satellitare con l’aggiunta di film, serie tv e sport oggi ospitati dai canali Premium. Mediaset porterà sul digitale terrestre alcuni contenuti pay trasmessi dalla tv di Rupert Murdoch