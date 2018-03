Skoda | spunta un progetto low cost per l’Asia Che potrà coinvolgere pure Vw

ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 marzo 2018) Chi ha detto che il lownon tira? Il percorso virtuoso di Dacia potrebbe essere seguito a breve niente meno che dal colosso Volkswagen, fa sapere il portale Automotive News Europe: protagonista iniziale di questo sviluppo a basso budget sarà, solo su determinati mercati, ma potrebbe essere seguita a sua volta anche da alcuni modelli direttamente marchiati Volkswagen. A spiegare qualcosa di più delè il numero uno della marca ceca, Bernhard Maier, secondo il quale l’approvazione definitiva da parte del Gruppo per questa nuova missione è attesa entro metà dell’anno in corso. Se, come pare, ci sarà il via libera, le primea bassoo saranno in vendita per il 2021. Con architettura di partenzaituita dalla variante di pianale A0 IN, sempre derivata dalla piattaforma modulare MQB A0 già usata ad esempio per l’ultima VW Polo ma ulteriormente elaborata per ...