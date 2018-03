Siria - ribelli fuori da Ghouta Est : esercito dichiara vittoria : L'esercito Siriano ha dichiarato la vittoria nella Ghouta orientale dopo che i combattenti sono stati evacuati dalla maggior parte dell'area nei pressi della capitale. Nella città di Duma, invece, i negoziati sono ancora in corso per i ribelli che devono abbandonare la zona o affrontare un'offensiva del governo.

Ribelli Siriani annunciano le condizioni per lasciar andar via i civili da Ghouta est - : Un convoglio umanitario della "Mezzaluna Rossa" ha in programma di recarsi nel sobborgo di Damasco oggi, segnala Sputnik. Quarantacinque camion carichi di aiuti e un ospedale mobile sono in coda al ...

L'esercito Siriano e i suoi alleati hanno riconquistato un terzo di Ghouta orientale - controllata dai ribelli : L'esercito siriano e i suoi alleati hanno riconquistato circa un terzo di Ghouta orientale, l'area controllata dai ribelli alla periferia di Damasco, la capitale della Siria. Nelle ultime due settimane, ha detto l'Osservatorio siriano dei diritti umani, organizzazione non governativa

Siria - ONU APPROVA TREGUA UMANITARIA/ Ultime notizie : regime viola l’accordo e bombarda i ribelli a Ghouta : SIRIA, Onu APPROVA TREGUA UMANITARIA: Consiglio di Sicurezza vota sì all'unanimità. Le Ultime notizie: stop ai bombardamenti per 30 giorni. Continua lo scontro tra Usa e Russia(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:55:00 GMT)

Siria - il regime bombarda sobborghi di Damasco controllati dai ribelli. “350mila civili intrappolati - 57 bambini uccisi” : Almeno 250 persone, tra cui 57 bambini e adolescenti, sono morte nei bombardamenti del regime Siriano sull’enclave ribelle del Ghouta orientale, vicino Damasco. Lo ha confermato alla Bbc il coordinatore umanitario regionale delle Nazioni Unite Panos Moumtzis, dopo tre giorni di attacchi delle forze governative sui sobborghi orientali della capitale. Secondo Amnesty International, più di 350.000 civili sono intrappolati all’interno ...

Decine di persone sono state uccise dai bombardamenti dell'esercito Siriano contro i ribelli a Ghouta orientale : È l'ultima enclave ribelle nella zona di Damasco, in Siria, e le forze alleate al regime di Assad stanno provando a riconquistarla

Siria : «Mostruoso attacco Usa - intervenga l'Onu». I ribelli accusano Damasco : «Civili bombardati» : Il governo Siriano ha condannato con forza «la mostruosa aggressione» compiuta nella notte dalla Coalizione internazionale a guida americana e ha chiesto l'intervento dell'Onu. Lo...

Jet russo abbattuto dai ribelli Siriani. Usa negano fornitura missili : Un aereo militare russo è stato abbattuto dai ribelli siriani nel Nord ovest della Siria. Lo confermano sia il ministero della Difesa russo sia gli stessi ribelli. Il jet

I ribelli Siriani hanno abbattuto un jet militare russo - uccidendo il pilota : Sabato i ribelli siriani hanno abbattuto un jet militare SU-25 russo nel nord della provincia di Idlib, in Siria, ha confermato il ministero della Difesa russo. Il pilota si è inizialmente salvato espellendo il sedile dall'aereo, ma è stato poi catturato e

Abbattuto un jet russo in Siria - i ribelli uccidono il pilota : Il suo caccia Sukhoi Su-25, a quanto si è appreso, è stato colpito da un razzo sparato da un lanciarazzi portatile dai ribelli dell'alleanza jihadista Hayat Tahrir al-Sham, collegata ad Al Qaida. Una volta toccata terra con il paracadute, il pilota, probabilmente circondato dai ribelli, avrebbe provato a difendersi con le armi, prima di venire sopraffatto e ucciso