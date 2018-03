Siria | esercito | vittoria a Ghuta

Siria - ribelli fuori da Ghouta Est : esercito dichiara vittoria : L'esercito Siriano ha dichiarato la vittoria nella Ghouta orientale dopo che i combattenti sono stati evacuati dalla maggior parte dell'area nei pressi della capitale. Nella città di Duma, invece, i negoziati sono ancora in corso per i ribelli che devono abbandonare la zona o affrontare un'offensiva del governo.

L'esercito Siriano ha liberato dai terroristi due città a Ghuta Est - : "L'esercito controlla Ein-Therma e Charstva, la resistenza è finita a Zhubar e Irbin, sotto il controllo dei militanti rimane solo Duma" ha detto la fonte. Secondo la fonte, le brigate di ingegneri ...

Siria - Erdogan : “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” : Siria, Erdogan: “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” Il presidente turco annuncia la cacciata dei curdi dalla loro enclave nel nord del Paese, da mesi teatro di sanguinosi combattimenti Continua a leggere L'articolo Siria, Erdogan: “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” proviene da NewsGo.

Siria - Assad tra i militari sul fronte della Ghouta : ‘Sono gli eroi del nostro esercito’ : Una fotografia con i soldati che assediano i “ribelli”. Bashar al Assad si è recato sul fronte della Ghouta orientale “con gli eroi dell’esercito Siriano”, si legge in un tweet della presidenza Siriana corredato da immagini di Assad insieme ai militari. Damasco sente la vittoria vicina e lo scopo della visita è quello di motivare gli uomini nella loro avanzata. Il 16 marzo le Forza Armate annunciavano in un comunicato che ...

Siria - Erdogan : “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” : Siria, Erdogan: “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” Il presidente turco annuncia la cacciata dei curdi dalla loro enclave nel nord del Paese, da mesi teatro di sanguinosi combattimenti Continua a leggere L'articolo Siria, Erdogan: “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” proviene da NewsGo.

Siria - l’esercito turco è entrato ad Afrin : "Città interamente sotto il nostro controllo" : Continua l’offensiva turca contro l’enclave di Afrin nella Siria del nord, una zona controllata dalle forze curde Pyd-Ypg che Ankara ritiene vicine al Pkk, organizzazione separatista con cui la Turchia è in guerra...

Siria : esercito turco inizia assedio centro di Afrin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - il blitz dell'esercito di Assad. Bombardati anche i mezzi umanitari : Non c'è pace per Ghouta Est: il regime Siriano non solo continua a bombardare il territorio sotto assedio da quasi cinque anni , 16 morti tra i civili solo nelle ultime ore, , ma ha anche bloccato ...

L’esercito Siriano e i suoi alleati hanno riconquistato un terzo di Ghouta orientale - controllata dai ribelli : L’esercito siriano e i suoi alleati hanno riconquistato circa un terzo di Ghouta orientale, l’area controllata dai ribelli alla periferia di Damasco, la capitale della Siria. Nelle ultime due settimane, ha detto l’Osservatorio siriano dei diritti umani, organizzazione non governativa The post L’esercito siriano e i suoi alleati hanno riconquistato un terzo di Ghouta orientale, controllata dai ribelli appeared first on Il Post.

Berlusconi apre ai fuoriusciti del M5s e l'esercito Siriano entra ad Afrin. Le notizie del giorno in breve : "I ministri delle Finanze europei e i mercati sembrano fiduciosi che ci sarà stabilità politica dopo le elezioni del 4 marzo", ha detto il ministro dell'Economia. Ci sono stati 5 mila casi di ...

Siria - l'esercito pro-Assad verso Afrin : la Turchia li bombarda. Erdogan : "Pronti all'assedio" : È crisi internazionale ad Afrin, enclave curda, dove membri delle milizie fedeli al regime Siriano si sono avviate per opporsi all'avanzata turca, nonostante le minacce del governo di...

Decine di persone sono state uccise dai bombardamenti dell’esercito Siriano contro i ribelli a Ghouta orientale : È l'ultima enclave ribelle nella zona di Damasco, in Siria, e le forze alleate al regime di Assad stanno provando a riconquistarla The post Decine di persone sono state uccise dai bombardamenti dell’esercito siriano contro i ribelli a Ghouta orientale appeared first on Il Post.

Siria - i curdi pronti a cedere il controllo di Afrin all'esercito di Assad : Fonti curde vicino alla dirigenza dello Ypg hanno confermato che nella giornata di oggi, o al massimo domani, comincerà il dispiegamento di forze governative Siriane nel cantone di Afrin . I dettagli ...

Svolta in Siria - i curdi pronti a cedere il controllo di Afrin all’esercito di Assad : Fonti curde vicino alla dirigenza dello Ypg hanno confermato che nella giornata di oggi, o al massimo domani, comincerà il dispiegamento di forze governative Siriane nel cantone di Afrin. I dettagli dell’accordo fra i curdi e il governo di Bashar al-Assad non sono stati comunicati, le trattative erano ancora in corso nella notte, ma Damasco ha chie...