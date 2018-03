Sion 2026 | Constantin multato per azione sul Cervino

Olimpiadi Invernali 2026 : tutte le avversarie di Milano e Torino. L’Austria e Sion fanno paura - attenzione a Stoccolma : L’Italia spera di ospitare le Olimpiadi Invernali 2026: ieri il Coni ha ufficialmente presentato la propria lettera di intenti al Cio indicando Milano e Torino come possibili città sede dell’evento. La nostra Nazione punterà dunque sul capoluogo meneghino come capofila ma con diversi eventi che graviteranno anche sul Piemonte, senza escludere l’ipotesi di gare nelle Dolomiti visto quanto la Regione Veneto stia spingendo. La ...

Mondiali 2026 - a giugno la deciSione della FIFA : è sfida Marocco-Nord America - per ora : Il primo Mondiale a 48 squadre non potrà essere come gli altri. La riforma di Gianni Infantino, presidente FIFA, è ormai realtà, con una competizione storica che si evolve e potrebbe addirittura ...

Olimpiadi invernali 2026 : Torino colga l'occaSione : Torino sede per le Olimpiadi invernali del 2026? Un'opportunità che non possiamo farci sfuggire. Lo dico forte della consapevolezza dei fatti che sono sotto gli occhi di tutti. La città e le valli olimpiche grazie ai Giochi del 2006 hanno potuto godere di investimenti che negli anni hanno portato turismo e benefici economici. Dire "no" senza se e senza ma alla possibilità di una nuova avventura olimpica è miope e ...

CN : Sion 2026 - popolazione deve potersi esprimere : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Olimpiadi - Torino è pronta per il 2026. Appendino : proporre modello rivoluzionario. Grillo : grande occaSione : A Roma no, ma a Torino si può fare. Il Movimento 5 stelle, quasi due anni dopo la bocciatura delle Olimpiadi nella capitale, apre ai Giochi nel capoluogo Piemontese. E' lo stesso Beppe Grillo a dare ...

Olimpiadi Invernali 2026 a Torino - la città vuole il bis. E persino Grillo cambia idea : “grande occaSione per la città e per il Movimento” : Sostenibili, a basso impatto ambientale e costo di realizzazione, ad alto tasso di riutilizzo e rilancio delle infrastrutture esistenti a cui si aggiunge una grande riconversione delle opere nel post olimpico. Sono i punti qualificanti dello studio di pre fattibilità illustrato dalla Camera di commercio per la candidatura di Torino a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026, a vent’anni di distanza da Torino 2006. “Secondo i nostri ...

