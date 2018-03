Side to Side di Ariana Grande e Nicki Minaj è un plagio? Audio dei brani a confronto

Egitto - Salah prende un milione di voti alle preSidenziali : Un milione di votiper il calciatore del Liverpool Mohamed Salah. Per il pallone d'oro? No. Per la scarpa d'oro allora. Nemmeno. Bensì per le elezioni presidenziali in Egitto. Di certo non sarà presidente, ma sicuramente è il vincitore morale.Eroe nazionaleMoussa Mustafa Moussa o Abdul Fattah al Sisi? Di fronte alle due caselle dei candidati è apparsa un terzo riquadro disegnato da un milione di egiziani il presidente sarebbe dovuto essere ...

'Salah preSidente' : la stella del Liverpool prende un milione di voti in Egitto : ... brillante in Premier League ed efficace con la nazionale, trascinata fino al Mondiale in Russia: chissà che Salah non possa trarre ispirazione da queste elezioni per pensare a un futuro in politica.

Egitto - Salah prende un milioni di voti alle elezioni preSidenziali : And the winner is: Mohamed Salah. Non stiamo parlando del premio come miglior giocatore africano dell'anno o della corsa alla Scarpa d'oro 2018. Il fuoriclasse del Liverpool può essere considerato il ...

Microsoft rilascia la build 17133.1 per gli InSider fast - la probabile versione RTM di Spring Creators Update : [Aggiornamento1 31/03/2018] La build 17133.1 è ora disponibile anche per gli Insider slow. Articolo originale, Dopo aver eliminato il watermark nel precedente aggiornamento, Microsoft potrebbe finalmente aver rilasciato la build RTM, ovvero definitiva, di Windows 10 Spring Creators Update (nome in codice Redstone 4). Da pochissimi minuti risulta essere disponibile al download per tutti gli Insider facenti parte del ramo di ...

Ascolti tv - 30 marzo 2018 : InSide Out non va oltre l’11 - 1% di share : Ascolti tv venerdì 30 marzo 2018: ieri sera su Canale5 il film Inside Out visto da… Ecco i principali dati Auditel con gli Ascolti tv di venerdì 30 marzo 2018. Ieri sera su Rai1 La Via Crucis ha registrato un ascolto medio pari a 4 milioni 473 mila telespettatori ed il 19,5% di share. Su […] L'articolo Ascolti tv, 30 marzo 2018: Inside Out non va oltre l’11,1% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - 30 marzo 2018 : InSide Out non va oltre l’11% di share : Ascolti tv venerdì 30 marzo 2018: ieri sera su Canale5 il film Inside Out visto da… Ecco i principali dati Auditel con gli Ascolti tv di venerdì 30 marzo 2018. Ieri sera su Rai1 La Via Crucis ha registrato un ascolto medio pari a 4 milioni 473 mila telespettatori ed il 19,5% di share. Su […] L'articolo Ascolti tv, 30 marzo 2018: Inside Out non va oltre l’11% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 30 marzo 2018. La Via Crucis al 19.1% - InSide Out 11.1%. Flop Cyrano (3.1%) battuto da 4 Ristoranti (3.3%) : Inside Out Su Rai1 il Rito della Via Crucis ha conquistato 4.473.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale 5 Inside Out ha raccolto davanti al video 2.407.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.282.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Tu la Conosci Claudia? ha intrattenuto 1.267.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Cyrano – L’Amore fa Miracoli ha raccolto ...

Ascolti TV | Venerdì 30 marzo 2018. La Via Crucis al 19.1% - InSide Out 11.1% : Inside Out Su Rai1 il Rito della Via Crucis ha conquistato 4.473.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale 5 Inside Out ha raccolto davanti al video 2.407.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.282.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Tu la Conosci Claudia? ha intrattenuto 1.267.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Cyrano – L’Amore fa Miracoli ha raccolto ...

Mondo Marcio : rapper di livello per l'attesa Sguta Sidernese : ... mentre nel pomeriggio, sempre sul corso della Repubblica, ci saranno una serie di spettacoli di artisti di strada, da luci il violinista in piazza Michele Bello, Fragolino sul Corso della Repubblica ...

Ascolti tv ieri - Via Crucis vs InSide Out | Auditel 30 marzo 2018 : Ed eccovi serviti su un piatto d’argento i risultati Auditel relativi al prime-time di ieri sera, venerdì 30 marzo 2018. Vediamo assieme se Rai 1 avrà catalizzato l’attenzione dei telespettatori con la Via Crucis o se, al contrario, uno dei film offerti dalle reti Mediaset vi sia piaciuto il misura maggiore. Chi avrà vinto la sfida degli Ascolti tv ieri? Ascolti tv ieri, 30 marzo **dati Auditel disponibili a partire dalle ore ...

Carolyn Smith/ Nadia Toffa - "oscurata" dalla preSidentessa della giuria di Ballando con le Stelle : Carolyn Smith presiede la giuria di Ballando con le Stelle. Nella scorsa settimana insieme ad Anastacia tira fuori tutto il coraggio e la positività nella lotta contro il cancro.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:15:00 GMT)

Per avere un preSidente incaricato potrebbero servire due round di consultazioni : Pausa di riflessione, in coincidenza con la Pasqua, e poi prenderanno il via le consultazioni dei diversi gruppi al Quirinale per dare un governo al Paese. Un iter complicato come non mai, dopo un risultato elettorale che non ha dato nessuno vincente assoluto e un tripolarismo di fatto. Sergio Mattarella ha voluto lasciare tempo ai partiti per chiarirsi le idee, concedendo cinque giorni di tempo per proseguire i contatti e gli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 marzo : Prima intervista al preSidente della Camera Fico : “Trattare con gli altri sul reddito” : l’intervista – Roberto Fico “Fermiamo i cambi di casacca e via l’indennità ai presidenti” Il neo presidente – L’esponente M5S eletto con i voti della destra: “Rispettata la volontà degli elettori, il governo non c’entra”. Ecco il suo “piano” di Luca De Carolis e Paola Zanca Bistecche di tigre di Marco Travaglio Nel 1997 Romano Prodi aveva vinto le elezioni da appena un anno e già gli “alleati” Bertinotti & C. ...

Facebook è pericoloso - le parole del vicepreSidente Video : 3 In to allo scandalo dei dati finiti nelle mani di Cambridge Analytica, si è passati dalla sicurezza dei nostri contatti con le altre persone ad una vera e propria raccolta di nostri dati, soprattutto personali, che purtroppo non sono coperti interamente dalla privacy. Nel frattempo, in questi giorni si stanno accavallando le una sulle altre informazioni che stanno giustamente destando sconcerto fra gli utenti di #Facebook. E ...