Sicilia | Ugl | regione ratifichi contratto lavoratori Riscossione

Domenica delle Palme di forte maltempo al Sud : spiagge calabresi imbiancate dalla grandine - nubifragi in Puglia e danni in Sicilia [LIVE] : 1/9 La spiaggia di Caulonia (Reggio Calabria) imbiancata dalla grandine di oggi ...

Allerta Meteo - maltempo violentissimo al Sud Giovedì 22 Marzo : rischio alluvioni lampo e tornado in Sicilia - Calabria e Puglia : 1/23 ...

Caldo incredibile al Sud - +28°C in Sicilia : altro che Primavera - sembra già Estate! Spiagge gremite di bagnanti come a Luglio [FOTO] : 1/10 Mondello oggi ...

Elezioni - dal cappotto M5s in Puglia e Sicilia al 40% Lega nel Lombardo-Veneto : come cambia l’Italia - regione per regione : Il Movimento 5 stelle trionfa al Sud, Matteo Salvini (trascinando il centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemo l’Italia dal basso verso l’alto”. E così, mentre ancora è in corso l’assegnazione definitiva dei seggi, questa è la tendenza più evidente: Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto in Puglia (24 collegi a 0), Campania, Sicilia (28 collegi a 0), Sardegna e Calabria; il centrodestra a ...

Maltempo - notte da lupi al Sud : bufere di neve tra Campania - Basilicata - Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : 1/5 ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo al Sud : piogge torrenziali in atto su Sicilia - Calabria e Puglia per il ciclone Africano in risalita sul mar Jonio [LIVE] : 1/18 ...

Allerta Meteo - ciclone Africano al Sud : pesantissima allerta meteo della protezione civile - allarme arancione in Puglia - Calabria e Sicilia. “Vite umane a rischio” : allerta meteo – A partire dalla serata di oggi, una perturbazione, in transito dalla Tunisia verso l’area ionica, apporterà un rapido e spiccato peggioramento su Sicilia e Calabria, con diffuse piogge e forti temporali, in estensione domani anche alla Puglia meridionale. Sull’appennino meridionale e sui rilievi siciliani si determinerà un abbassamento della quota neve, con apporti al suolo anche abbondanti, associati a venti forti da ...

Maltempo - forte libeccio spazza il sud : danni e alberi sradicati dalla Sicilia alla Puglia : libeccio furioso al sud Italia, raffiche oltre 80 km/h, molti danni su molte città. danni dalla Sicilia alla Puglia. Maltempo / L'aria artica sta facendo il suo ingresso proprio in queste ore sulla ...

Sicilia : Musumeci incontra delegazione Ugl : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - Precariato, riforma delle province, politica dei trasporti e forestali. Sono stati questi i temi affrontati oggi dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante un incontro, a Palazzo d'Orleans, con una delegazione dell'Ugl guidata dal segretario regionale

Sicilia - Musumeci : sugli alloggi serve riforma politica abitativa : Palermo, , askanews, - E' emergenza abitativa in Sicilia. Occorre, secondo il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, una sistematica riforma della Iacp , Istituto Autonomo Case Popolari, "...

Sicilia : Giuseppe Messina eletto alla guida di Ugl (2) : (AdnKronos) - "Quella che ci aspetta è una nuova stagione di riforme - ha spiegato Messina - come la sanità, trasporti, rifiuti e acqua, burocrazia, infrastrutture, precariato storico, Camere di Commercio, forestali, formazione professionale. Senza dimenticare le province, il servizio di riscossione