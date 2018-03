Si spara alla tempia nel letto | il corpo trovato dal figlio

Scontri alla frontiera di Gaza - l'esercito israeliano spara : 14 morti : I manifestanti palestinesi, secondo l'esercito israeliano, hanno lanciato pneumatici incendiati e pietre ai soldati appostati al di là della frontiera, e i militari hanno ammesso di aver sparato ai ...

Scontri alla frontiera di Gaza - l'esercito israeliano spara : 12 morti : Sempre l'esercito israeliano accusa i manifestanti palestinesi di lanciare pneumatici incendiati e pietre ai soldati appostati al di là della frontiera. l'esercito ha anche ammesso di sparare ai ...

Scontri alla frontiera di Gaza - l’esercito israeliano spara : sei morti : Scontri alla frontiera di Gaza, l’esercito israeliano spara: sei morti Tel Aviv: i soldati stanno rispondendo con mezzi antisommossa contro gli almeno 17mila palestinesi che protestano in sei punti diversi della “barriera” Continua a leggere

Scontri alla frontiera di Gaza - l'esercito israeliano spara : sei morti : Almeno sei palestinesi sono stati uccisi e 350 feriti, quasi tutti dal fuoco israeliano, nel corso della prima giornata di proteste palestinesi alla frontiera di Gaza. Lo afferma la Bbc, precisando che l'esercito dello Stato ebraico in un tweet ha scritto che i suoi uomini stanno rispondendo con mezzi antisommossa contro gli almeno 17mila palestinesi che protestano in sei punti diversi della "barriera".

“Cosa devi fare”. Royal Wedding : la sparata di Meghan Markle. Senza peli sulla lingua - l’attrice mette alle strette il principe Harry e prende la decisione più importante (alla faccia!) : Ah la convivenza, croce e delizia di ogni coppia che si prepara al grande passo, sposarsi e andare a vivere insieme per coronare il proprio sogno d’amore. Ci sono abitudini di entrambi i partner che vanno accettate, Senza stare troppo a sindacare, pena una serie infinita di liti tra le mura di casa e il rischio di vedere incrinare troppo presto il rapporto. E altre che vanno invece affrontate subito a brutto muso, chiarendo le cose ...

I giovani Usa in marcia. Chiedono un "no" fermo alla libertà di sparare : 'Il fatto che nessun adulto parla sul palco a DC è un potente messaggio inviato al mondo: se noi non facciamo qualcosa contro la violenza delle armi allora lo farete voi', continua. Ci sono anche ...

Traini vuole risarcire o indennizzare le vittime offese dalla sua sparatoria Video : Per #Luca Traini, giovane di 28 anni che per vendetta sparò a diversi passanti di colore, è stato fissato il giudizio per direttissima che si terra' il 9 maggio davanti alla corte d'assise di Macerata. Una data in cui Traini vorrebbe risarcire almeno in parte tutte le persone ferite e offese dal suo 'raid punitivo [Video]'. Luca Traini ha dato vita il 3 Febbraio scorso a un raid punitivo contro gli immigranti, il 9 Maggio la sentenza ...

Torino - spara alla gamba di uno spacciatore : arrestato il sospettato : Torino, spara alla gamba di uno spacciatore: arrestato il sospettato Torino, spara alla gamba di uno spacciatore: arrestato il sospettato Continua a leggere

Torino - spara alla gamba di uno spacciatore senegalese : arrestato il sospettato : Si chiama Davide Lorenzetti , il 35enne di Venaria , Provincia di Torino , accusato di aver gambizzato un senegalese lo scorso 22 febbraio. Il ragazzo, tatuatore di professione, è stato arrestato ...

Traini vuole risarcire o indennizzare le vittime offese dalla sua sparatoria : Per Luca Traini, giovane di 28 anni che per vendetta sparò a diversi passanti di colore, è stato fissato il giudizio per direttissima che si terrà il 9 maggio davanti alla corte d'assise di Macerata. Una data in cui Traini vorrebbe risarcire almeno in parte tutte le persone ferite e offese dal suo 'raid punitivo'. Luca Traini ha dato vita il 3 Febbraio scorso a un raid punitivo contro gli immigranti, il 9 Maggio la sentenza definitiva La vicenda ...

sparatoria in una scuola superiore in Maryland alla Great Mills High School : "Almeno 7 feriti" : Ancora violenza in Usa. Sparatoria in una scuola superiore del Maryland, nella contea di Mary. Ci sarebbero sette feriti. Lo riferisce la Cnn citando testimoni. L'episodio è accaduto...

Terzigno - suicida l'uomo che ha sparato alla moglie davanti a scuola : Terzigno, suicida l'uomo che ha sparato alla moglie davanti a scuola Il corpo del 36enne è stato trovato a poca distanza dall’istituto scolastico della figlia, dove ieri ha freddato Immacolata. l'uomo si è tolto la vita con la stessa arma usata per l'omicidio. Aveva lasciato alcune lettere in cui minacciava di farsi giustizia da ...

sparatoria in una scuola superiore in Maryland alla Great Mills High School : "Diverse persone colpite" : Ancora violenza in Usa. Sparatoria in una scuola superiore del Maryland, nella contea di Mary. Nessuna informazione per ora su eventuali vittime e autore. L'episodio è accaduto alla Great...

Ballando - Ciacci spara a zero su Zazzaroni : "Un cretino - cosa gliene frega se ballo con un uomo - una donna o un cavallo" : Ivan Zazzaroni si è rifiutato di giudicare la performance artistica di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle , un rifiuto che ha scatenato non poche polemiche. Così Giovanni ...