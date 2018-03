Si dà fuoco per amore a 17 anni | lo salvano la mamma e l’ex fidanzata mentre è già in

Pordenone - si dà fuoco per amore a 17 anni : lo salvano la mamma e l'ex fidanzata : Ha tentato di darsi fuoco dopo una delusione d'amore un ragazzo di 17 anni di Sacile, in provincia di Pordenone. Non riusciva a darsi pace per una storia appena conclusa, così ha cercato di fare la finita. Fortunatamente a salvarlo sono intervenute la madre e l'ex fidanzatina. A raccontare l'accaduto è il Gazzettino di Pordenone.Ha riportato leggere ustioni al collo e al torace il 17enne che giovedì sera ha tentato di darsi ...

Milano - palazzina crollata a Rescaldina. L’intervento dei vigili del fuoco : salvate 9 persone : I feriti in seguito al crollo della palazzina di Rescaldina, nel milanese, sono stati trasportati in ospedale a Legnano, Busto Arsizio, Varese e al Niguarda. Complessivamente si tratta di 4 minori e 5 adulti. Le 9 persone coinvolte sono state tutte estratte. I più gravi sono due coniugi intubati e portati al Niguarda con ustioni sul corpo e l’ultimo uomo estratto, che è in fase di valutazione. Per il momento nessuno dovrebbe essere in pericolo ...

“Lo hai fatto anche con lei!”. Uomini e Donne - tra Gemma e Giorgio è scontro totale. Si erano promessi di ignorarsi per sempre - ma la Galgani lo ha tirato in ballo su un argomento (molto) ‘particolare’ e Manetti si è imbufalito. Parole di fuoco : Nessuno sa con certezza quando se ne uscirà. La saga di non amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è diventata una barzelletta epocale. Per un po’ i fan ci hanno creduto: si piacevano, ci hanno provato, poi lei si è fatta prendere dalle fregole e ha mandato tutto all’aria. La dama pensava che lui l’avrebbe inseguita, ma il gabbiano giustamente se l’è data a gambe. Non se la sentiva di avere a fianco una donna così umorale. A quel punto ...

Fiumicino : pescatore cade in mare e annega - recuperato dai vigili del fuoco : Questa mattina il comando dei vigili del fuoco di Roma è intervenuto nel Comune di Fiumicino per il recupero di un pescatore caduto in acqua a causa del mare molto agitato. Sul posto una Squadra dei vigili del fuoco, Sommozzatori Vvf Sierra1, Sierra 2 e l’elicottero. I Sommozzatori hanno recuperato l’83enne, privo di vita: è stato trasportato a terra per poi affidarlo all’autorità competente presente sul posto. L'articolo ...

Ancora problemi per Honor 9 con messa a fuoco della fotocamera : i tempi dell’Assistenza : Nel corso delle ultime settimane sono diventate sempre più frequenti le segnalazioni da parte degli utenti in possesso di un Honor 9 che hanno riscontrato problemi di messa a fuoco con la fotocamera posteriore. Esattamente come avvenuto con almeno altri due smartphone Android piuttosto popolari qui in Italia, vale a dire Asus ZenFone 3 e Huawei P10, il bug di cui vi parliamo da un po' di tempo a questa parte sulle nostre pagine puntualmente ...

Esplosione Catania - funerali dei due vigili del fuoco morti/ Video - polemica per il silenzio delle tv di Stato : Esplosione Catania, funerali dei due vigili del fuoco morti: Video. Le ultime notizie: polemica per il silenzio delle tv di Stato e per la mancata copertura Inail per cui si battono(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:32:00 GMT)

Trapani - oggi funerali solenni per Giorgio Grammatico - vigile del fuoco morto a Catania : Si terranno oggi i funerali di Giorgio Grammatico, il vigile del fuoco di Erice morto in un'esplosione per una fuga di gas nel centro di Catania. Il funerale sarà alle ore 16.00, in forma solenne, nel ...

Serata di super lavoro per i vigili del fuoco di Pordenone : Serata di super lavoro per i vigili del fuoco di Pordenone , chiamati a due interventi per incendi che hanno interessato fortunatamente solo sterpaglie. La prima chiamata è arrivata intorno alle 17.30 ...

Empoli. A fuoco la coperta elettrica morto Cesarino Pucci : Cesarino Pucci è stato trovato morto nel suo appartamento a seguito di un incendio che ha coinvolto la sua casa. Il

Pallamano. Sabato di fuoco per l'ABC Bordighera : in campo under 15 e Seniores : Sabato di fuoco per le formazioni dell'ABC Bordighera. Domani il PalaBiancheri vedrà in campo le due formazioni biancorosse, under 15 e Seniores, sfidarsi contro Grasse e ASBPT Nizza, nei match dei ...