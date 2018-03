Shock in Spagna | il centrocampista Pelayo Novo cade dal terzo piano dell’hotel

Argentina sotto Shock : "batosta tremenda in Spagna" : Jorge Sampaoli, 58 anni. AP Figuraccia, tremenda batosta, traumatico crollo. Il tono delle reazioni argentine dopo il 6-1 rimediato in Spagna dall'Albiceleste è a dir poco avvilito e preoccupato. Sia ...

Calciomercato Juventus - bomba dalla Spagna : “ecco l’offerta Shock per Harry Kane” : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dall’importante successo in campionato sul campo della Fiorentina, la squadra di Massimiliano Allegri ha però dovuto fare i conti con il controsorpasso da parte del Napoli che ha vinto ed entusiasmato contro la Lazio di Simone Inzaghi. I bianconeri adesso si preparano per un match fondamentale, quello di Champions League contro il Tottenham valido per l’andata degli ottavi di ...