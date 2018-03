Serie C | maxi-penalizzazione | fino a 16 punti in meno per una società?

Blastingnews

(Di sabato 31 marzo 2018) La notizia è di quelle che scuote gli ambienti, soprattutto quelli della societa' interessata. A batterla è il sito foggiacalciomania.com, secondo il quale, il prossimo 6 aprile, il Tribunale Federale Nazionale potrebbe comminare al Matera Calcio unadi addirittura 16. Il Tribunale Federale discutera' infatti il deferimento dei lucani, e per la societa' di Colummella le scadenze non rispettate potrebbero costare carissimo. Sono cinque, infatti, i pagamenti effettuati in ritardo nel periodo che va da settembre a febbraio. Per ogni scadenza potrebbero essere applicati dueper un totale di ben 10. Ma il conto potrebbe essere molto più salato perché ci sarebbe l'aggravante della recidiva che potrebbe portare il saldo finale addirittura a -16. Matera, dalle stelle alle stalle? In questo modo la societa' lucana passerebbe dalla zona playoff a quella ...