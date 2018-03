Serie B Pescara | Pillon è il nuovo allenatore

Video/ Brescia-Pescara (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata) : Video Brescia Pescara (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita di Serie B che ha visto le rondinelle battere i delfini in rimonta, vittoria importante per i padroni di casa.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:10:00 GMT)

Video/ Pescara Empoli (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B 32^ giornata) : Video Pescara Empoli (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita dello stadio Adriatico. I toscani vincono ancora con il diciottesimo gol in campionato di Alfredo Donnarumma(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Serie B - 32esima giornata : vittoria dell'Empoli a Pescara - poker del Palermo - frena il Frosinone : A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Serie B, 32esima giornata: cronaca, statistiche, tabellino Tutte le notizie di Serie B

Risultati LIVE Serie B 32esima giornata in tempo reale : l'Empoli atteso nella trasferta insidiosa di Pescara : Notizie sul tema LIVE Ternana-Frosinone, risultato e cronaca in tempo reale: le probabili formazioni Viareggio Cup, lancio di sassi e giocatore ferito in Empoli-Fiorentina Risultati Serie B 31esima ...

Probabili Formazioni Pescara-Empoli - Serie B - 25-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Pescara-Empoli, 32^ giornata di Serie B, che si disputerà sabato 25-03-2018 alle ore 15:00. Ci aspettiamo una partita molto divertente tra Pescara ed Empoli, visto il bisogno reciproco di fare punti in questa 32^ giornata di Serie B. Il Pescara, nonostante il cambio allenatore, non è ancora riuscito ad ingranare con la giusta marcia e, le tre sconfitte e i tre pareggi totalizzati nelle ultime sei partite ne sono ...

Serie B Pescara-Empoli - arbitra Piccinini. Palermo-Carpi : Ghersini : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista dell'undicesima giornata di campionato di ritorno del campionato di Serie B, in programma domenica 25 marzo, alle ore 15. Due anticipi del sabato: ...

Serie B : Piccinini dirige Pescara-Empoli : ANSA, - ROMA, 22 MAR - Questi gli arbitri che dirigeranno le gare valide per l'undicesima giornata di ritorno della Serie B in programma domenica 25 marzo alle ore 15.00. Bari-Brescia , sabato ore 20.

Video/ Avellino Pescara (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 31^ giornata) : Video Avellino Pescara (2-2): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 31^ giornata. Tante emozioni al Partenio: le immagini salienti del posticipo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:12:00 GMT)

Serie B : Avellino-Pescara 2-2 : ANSA, - AVELLINO, 18 MAR - È 2-2 tra Avellino e Pescara nel posticipo di Serie B. Un pareggio che evita per il momento ad entrambe le squadre di finire nella zona play out e, per gli irpini, di ...

Serie B Avellino-Pescara 2-2 : pareggio tra Novellino ed Epifani : AVELLINO - Termina 2-2 il posticipo della Serie B tra Avellino e Pescara . Gli abruzzesi sono andati per due volte in vantaggio prima con Brugman e poi con Mancuso, ma in entrambi i casi sono stati ...

Serie B Avellino-Pescara - probabili formazioni e tempo reale alle 17.30. Dove vederla in tv : AVELLINO - Oggi alle 17.30 Avellino e Pescara si affrontano per la trentunesima giornata del campionato cadetto. Per gli irpini, quattro partite interne nei prossimi 5 turni: parte oggi contro i ...

Video/ Pescara Carpi - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - recupero - : Video Pescara Carpi , 0-1, : highlights e gol della partita, recupero della 28giornata di Serie B. Ai falconi basta la rete di Sabbione.

Video/ Pescara Carpi (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B - recupero) : Video Pescara Carpi (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, recupero della 28^ giornata di Serie B. Ai falconi basta la rete di Sabbione nel primo tempo. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 09:30:00 GMT)