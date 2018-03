Serie B | giornata campale | ma ci sono ' tecnici che hanno fatto troppi danni'

Blastingnews

: ?? Il Commissario Straordinario della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Giovanni Malagò, ha disposto l'effettu… - SerieA_TIM : ?? Il Commissario Straordinario della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Giovanni Malagò, ha disposto l'effettu… - juventusfc : ?? @SerieA_TIM , anticipi e posticipi dalla 15' alla 17' giornata di ritorno ?? - Inter : ??? | Ufficializzati anticipi e posticipi della @SerieA_TIM dalla 34^ e fino alla 36^ giornata: ecco quando si gioch… -

(Di sabato 31 marzo 2018) La 33adel #campionato diB, è stata caratterizzata dalle vittorie di tutte le squadre che lottano per la promozione diretta inA. La capolista Empoli VIDEO riesce nel finale a battere una coriacea Salernitana, il Frosinone, in rimonta, ha ragione di un buon Venezia, ed il Palermo, in trasferta vince a Chiavari. Salgono le quotazioni di Parma, Carpi e Foggia In chiave play off, il Parma mette nei guai l'Avellino che ora è in piena zona salvezza, mentre lo Spezia compie fuori casa un'impresa contro il Cittadella. Aumentano le quotazioni del Foggia e del Carpi che battono rispettivamente la Pro Vercelli e la Ternana e si avvicinano alla zona play off. In zona salvezza importantissime le affermazioni del Brescia e dell'Ascoli, mentre la situazione della Ternana comincia ad essere disperata. Il Pescara non riesce a ripartire dopo il cambio in panchina e si ...