Serie A Verona | Pecchia | «Gol Icardi? L' Inter batte le rimesse 15 metri più avanti»

Serie A Verona - Pecchia : «Inter più furba. Che rabbia il gol di Icardi» : MILANO - Fabio Pecchia è una furia: "Con Icardi in gol così presto la gara è diventata ancora più difficile se non compromessa. Sono stati furbi a battere la rimessa 15 metri più avanti, ci siamo ...

Serie A - l'Inter travolge anche il Verona. 6 reti della Lazio al Benevento : FIORENTINA-CROTONE 2-0: cronaca, tabellino e statistiche Parte forte la Fiorentina, che dopo due minuti è già in vantaggio: cross di Maxi Olivera, Eysseric calcia di prima intezione poi sulla ...

Video gol Inter-Verona 3 – 0 - highlights e tabellino - 30° giornata Serie A 31-03-2018 : Risultato Finale Inter-Verona 3–0 : Cronaca e Video Gol, 30° giornata Serie A 31 Marzo 2018. L’Inter che mette subito in discesa la partita. Complice una difesa distratta del Verona, che su una rimessa laterale di Perisic non vede sbucare Icardi, libero di calciare sul portiere in uscita. Da questo momento la formazione nerazzurra controlla la sfida, va più volte vicino alla marcatura. Il Verona non si vede in area di rigore, tranne ...

Pagelle/ Inter Verona : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 30^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Verona: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 30^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi 31 marzo)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:04:00 GMT)

Probabili formazioni/ Inter Verona : quote e ultime novità live (Serie A 30^ giornata) : Probabili formazioni Inter Verona: quote e ultime novità live sulle mosse di Spalletti e Pecchia i loro titolari per il match di San Siro (Serie A, 30^ giornata)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 03:45:00 GMT)

Serie A Verona - Pecchia : «Inter - risponderemo colpo su colpo» : Verona - Al Verona servirà un'altra prestazione come quelle fatte contro Torino e Chievo. Fabio Pecchia sa bene che la sua squadra ha bisogno di un'impresa per portare via punti sul campo dell'Inter. ...

Probabili Formazioni Inter-Verona - 30° giornata di Serie A - 31-03-2018 : L’Inter di Luciano Spalletti viene da una vittoria convincente ottenuta sul campo della Sampdoria. Un Marassi che è stato ostico per tutte le squadre. Infatti sono solo tre quelle che sono riuscite a violarlo, la Lazio, il Sassuolo e appunto l’Inter. Ma ciò che ha sorpreso di più, è stata la facilità con cui la formazione nerazzurra è riuscita a segnare le reti che le hanno consentito di ottenere i tre punti. Sembra di ...

Probabili formazioni / Inter Verona : i dubbi di Spalletti. Diretta tv - orario e ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Verona: Diretta tv e le ultime novità del match di Serie A. Per la sfida casalinga Spalletti dovrebbe confermare gli 11 visti in campo con la Sampdoria.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:51:00 GMT)

Serie A - Verona in campo : Heurtaux presente : Verona - Il Verona ritrova alcuni pezzi in vista della ripresa del campionato. In primis Thomas Heurtaux che si è allenato con i compagni, mentre Simone Calvano , che ha smaltito la lieve sindrome ...

Calcio femminile - 17ma giornata Serie A 2017-2018 : cinquina della Juventus - Bonansea scatenata. Cade la Res Roma a Verona : Si è completato quest’oggi il 17° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. La Juventus ha risposto presente, conquistando il successo sul campo del Sassuolo grazie ad un perentorio 5-0. Protagonista dell’incontro, senza se e senza ma, Barbara Bonanesa. L’esterno della Vecchia Signora e della Nazionale italiana, in versione Garrincha, ha seminato il panico nella retroguardia neroverde, facendosi trovare pronta ...

DIRETTA / Trento Verona (risultato live 1-0) streaming video e tv : 2^ set (Serie A1 play off - gara 3) : DIRETTA Trento Verona: info streaming video e tv. Si accende al Pala Trento, tra mille polemiche, l'attesa gara 3 dei quarti di finala dei play off scudetto: chi arriverà in semifinale?.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Calcio femminile - 17a Giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus in trasferta a Reggio Emilia - il Brescia ospita il Chievo Verona : Va in scena domani il diciassettesimo turno della Serie A di Calcio femminile e nuovo confronto a distanza tra Juventus e Brescia per il primato del torneo nazionale. La Vecchia Signora, a punteggio pieno dopo 16 partite, va a Reggio Emilia dove affronterà il Sassuolo (penultimo in classifica) a caccia dei tre punti. Le ragazze di Rita Guarino, reduci dal rotondo successo in Coppia Italia (8-0 alla Novese), vogliono allungare la loro strepitosa ...