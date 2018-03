Serie A Inter autorevole | doppietta di Icardi La Lazio ne fa sei al Benevento

Serie A - l'Inter travolge anche il Verona. 6 reti della Lazio al Benevento : FIORENTINA-CROTONE 2-0: cronaca, tabellino e statistiche Parte forte la Fiorentina, che dopo due minuti è già in vantaggio: cross di Maxi Olivera, Eysseric calcia di prima intezione poi sulla ...

Video gol Inter-Verona 3 – 0 - highlights e tabellino - 30° giornata Serie A 31-03-2018 : Risultato Finale Inter-Verona 3–0 : Cronaca e Video Gol, 30° giornata Serie A 31 Marzo 2018. L’Inter che mette subito in discesa la partita. Complice una difesa distratta del Verona, che su una rimessa laterale di Perisic non vede sbucare Icardi, libero di calciare sul portiere in uscita. Da questo momento la formazione nerazzurra controlla la sfida, va più volte vicino alla marcatura. Il Verona non si vede in area di rigore, tranne ...

Serie A - 30^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Inter e Lazio a valanga verso la Champions - Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo : Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto. I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di ...

Serie A Verona - Pecchia : «Inter - risponderemo colpo su colpo» : Verona - Al Verona servirà un'altra prestazione come quelle fatte contro Torino e Chievo. Fabio Pecchia sa bene che la sua squadra ha bisogno di un'impresa per portare via punti sul campo dell'Inter. ...

Serie A - Milan-Inter : quando si recupera il derby? Data - programma - orario d’inizio e tv : si gioca di mercoledì pomeriggio! : mercoledì 4 aprile si giocherà Milan-Inter, derby valido per la 27^ giornata della Serie A 2018 di calcio. L’incontro, originariamente in programma per domenica 4 marzo, era stato rinviato in rispetto alla morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina aveva giustamente portato allo slittamento integrale delle partite previste per quel giorno, tra cui anche l’attesissimo derby della Madonnina. Si giocherà in ...

Probabili Formazioni Inter-Verona - 30° giornata di Serie A - 31-03-2018 : L’Inter di Luciano Spalletti viene da una vittoria convincente ottenuta sul campo della Sampdoria. Un Marassi che è stato ostico per tutte le squadre. Infatti sono solo tre quelle che sono riuscite a violarlo, la Lazio, il Sassuolo e appunto l’Inter. Ma ciò che ha sorpreso di più, è stata la facilità con cui la formazione nerazzurra è riuscita a segnare le reti che le hanno consentito di ottenere i tre punti. Sembra di ...

