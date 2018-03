Serie A | il Benevento va in ritiro De Zerbi | «Brutto crollo»

Video Gol Lazio – Benevento 6 – 2 : Highlights e Tabellino 30^ Giornata Serie A 31-3-18 : Risultato finale Lazio – Benevento 6 – 2: Cronaca e Video Gol Immobile, Cataldi, Guilherme, Caicedo, De Vrij, Leiva, Luis Alberto 30^ Giornata Serie A 31 Marzo 2018 La Lazio per sperare nel quarto posto e per approfittare del mezzo passo falso della Roma; il Benevento per tentare un impossibile salvezza. Sono questi i temi che le 2 squadre hanno messo in gioco in questo pomeriggio all’Olimpico. Simone Inzaghi risparmia ...

Serie A. Inter autorevole - doppietta di Icardi. La Lazio ne fa sei al Benevento : Nerazzurri (3-0 a uno spento Verona) e biancocelesti accorciano sul terzo posto, sfruttando il mezzo passo falso della Roma a Bologna. La squadra di Inzaghi dilaga dopo essere stata sotto 2-1. Poker del Torino a Cagliari, quarta vittoria di fila per la Fiorentina

Serie A - l'Inter travolge anche il Verona. 6 reti della Lazio al Benevento : FIORENTINA-CROTONE 2-0: cronaca, tabellino e statistiche Parte forte la Fiorentina, che dopo due minuti è già in vantaggio: cross di Maxi Olivera, Eysseric calcia di prima intezione poi sulla ...

Serie A - la Lazio gioca a tennis con il Benevento. Vincono Atalanta - Fiorentina e Torino : Dopo l'anticipo dell'ora di pranzo che ha visto il pareggio tra il Bologna e la Roma, la 30esima giornata di Serie A è proseguita alle 15 con ben sei partite con la Lazio di Inzaghi che ha battuto per 6-2 il Benevento di De Zerbi che ha giocato quasi tutta la partita in 10 contro 11 per l'espulsione del portiere Puggioni. Al gol di Immobile hanno risposto Cataldi e Guilherme, ma Caicedo, ancora Immobile, de Vrij, Lucas Leiva e Luis Alberto su ...

Risultati Serie A LIVE - 30^ giornata : il Benevento ribalta tutto! : Risultati Serie A LIVE – Continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, nel lunch match in campo Bologna e Roma, 1-1 il risultato finale, apre le marcature Pulgar, poi il pareggio finale di Dzeko prima dell’assalto finale dei giallorossi che però non ha portato al successo. Il big match metterà di fronte Juventus e Milan ma prima tante altre partite importanti. L’Inter non può sbagliare davanti al pubblico ...

Probabili formazioni Lazio – Benevento - 30^ Giornata Serie A 31-3-18 : Dopo la pausa delle nazionali, si ritorna a giocare il massimo campionato italiano, con la Lazio, che non vince da più di un mese, che ospiterà allo stadio Olimpico di Roma il Benevento, ultimo in classifica con soli 10 punti, sempre più vicino all’aritmetica retrocessione. I biancocelesti, dopo la vittoria al Mapei Stadium con il Sassuolo, hanno perso brillantezza e nelle ultime 3 partite hanno ottenuto soltanto 2 pareggi e una ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Contro la Lazio non vogliamo essere vittime» : Benevento - Roberto De Zerbi, a pochi giorni da Lazio-Benevento, mette le mani avanti e il focus sulla questione Var: "Lo dico prima dato che la Lazio ha avuto problemi con il Var: non vorrei che ...

Serie A Benevento - in gruppo Brignola e Djimsiti : Benevento - Il Benevento ha proseguito la propria marcia di avvicinamento al prossimo incontro di campionato, in programma sabato prossimo contro la Lazio . Al centro sportivo di Paduli, i giallorossi ...

Serie A Benevento - Sagna prosegue il lavoro a parte : Benevento - Il Benevento ha proseguito la propria marcia di avvicinamento al prossimo incontro di campionato, in programma sabato prossimo contro la Lazio . Al centro sportivo di Paduli, i giallorossi ...

Serie A Benevento - Sagna : «Serve più cattiveria» : Benevento - "Dobbiamo credere di essere forti e di poter vincere" . Il difensore francese del Benevento , Bakary Sagna ha parlato così ai microfoni di Sky, facendo il punto in casa dei giallorossi: "...

Video/ Benevento Cagliari (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata) : Video Benevento Cagliari (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita giocata al Vigorito nella 29^ giornata della Serie A. Sardi salvati da Barella su rigore.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:39:00 GMT)

Serie A Benevento - De Zerbi : «Salvezza? Non è ancora finita» : Benevento - Il Benevento si è fatto rimontare nel finale, perdendo 1-2 contro il Cagliari. Secondo l'allenatore dei campani Roberto De Zerbi la lotta salvezza non è ancora compromessa: "A bbiamo ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Manganiello - Castan andava espulso» : Benevento - Una vittoria sfumata nel finale. Roberto De Zerbi rivivrà a lungo il film di Benevento-Cagliari , per quello che poteva essere e non è stato. I giallorossi hanno perso una volta per tutte ...

Serie A - Benevento-Cagliari 1-2 : rimonta dei sardi nel finale : Un'altra partita, l'ennesima, per fotografare il pazzo campionato del Benevento, ormai sempre più lontano dal traguardo della permanenza. Sino al 46' della ripresa, la squadra di De Zerbi è ...