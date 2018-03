Serie A | Genoa-Spal 1-1 | caos Var | a Lapadula risponde Lazzari

Serie A - Genoa-Spal 1-1 : Lapadula e Lazzari in gol : Partita scoppiettante a Marassi tra Genoa e Spal. Una sfida importantissima per la lotta salvezza che ha visto due formazioni sempre alla ricerca del gol. Al 4' Meret combina un pasticcio generando il ...

Risultati Serie A LIVE - 30^ giornata : l’Inter mette subito le cose in chiaro - Genoa e Fiorentina in vantaggio : Risultati Serie A LIVE – Continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, nel lunch match in campo Bologna e Roma, 1-1 il risultato finale, apre le marcature Pulgar, poi il pareggio finale di Dzeko prima dell’assalto finale dei giallorossi che però non ha portato al successo. Il big match metterà di fronte Juventus e Milan ma prima tante altre partite importanti. l’Inter non può sbagliare davanti al pubblico ...

Serie A Spal - Semplici : «Contro il Genoa con rispetto» : FERRARA - "Ci sono similitudini con la partita di Cagliari: dopo un buon periodo dovremo essere noi a cercare di non essere presuntuosi e di andare là con il giusto rispetto. Il Genoa è una squadra ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Con la Spal sarà dura» : GENOVA - "sarà una partita difficile con la Spal . E' una squadra organizzata e in salute" . Il tecnico del Genoa , Ballardini , si prepara al prossimo match, contro i ferraresi: "Da tanti anni ...

Serie A Spal - Borriello : niente Genoa. Ci prova per l'Atalanta : FERRARA - Doveva essere il vero crack dell'annata biancoazzurra, ma a ben vedere sembrerebbe essere ancora in tempo per dare una grossa mano per spingere le vele Spalline al riparo dai tumulti della ...

Serie A Genoa - torna Galabinov : lesione e prime terapie : GENOVA - Il Genoa riabbraccia Andrey Galabinov, rientrato in città dopo l'infortunio rimediato con la Bulgaria , lesione all'adduttore lungo della gamba destra, . L'attaccante ha iniziato le terapie ...

Genoa terz'ultimo in Serie A per ricavi commerciali : Il dato, evidenziato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, appare non solo irrisorio se paragonato a quello delle grandi del calcio nostrano ma risulta pessimo anche se raffrontato con realtà ...

Serie A Rossi - l'agente : «Genoa e Nazionale - serve la sua classe» : GENOVA - Federico Pastorello, agente di Giuseppe Rossi , ha speso parole al miele per il suo assistito. Lo ha fatto nel corso di un evento della Ferrari all'autodromo di Mugello: "Sono andato a ...

Serie A - Rossi : «Sono pronto a prendermi il Genoa» : MONTECARLO - "Faccio parte di un grande gruppo e ne sono felice" . L'attaccante del Genoa Giuseppe Rossi ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, del suo ruolo nel progetto del Grifone. Lo ha fatto nel giorno dell'amichevole internazionale contro il Monaco. "Sto bene dopo l'infortunio muscolare e aspetto la chiamata del mister. Voglio ...

Serie A Genoa - in agenda l'amichevole contro il Monaco : GENOVA - Andrà in scena domani pomeriggio allo Stade Louis II di Montecarlo l'amichevole tra il Genoa e il Monaco. Certa l'assenza dell'ex Pellegri , infortunato , pubalgia, . Oggi Lapadula e compagni ...

Serie A Genoa - Ballardini sorride : dopo la sosta torna Izzo : GENOVA - Buone notizie per Davide Ballardini . Il Genoa ritrova Armando Izzo , oggi protagonista di metà seduta insieme alla squadra e con tutta probabilità sulla vita del recupero in vista del ...

Napoli Genoa 1-0 - Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Napoli Genoa 1-0. Con un colpo di testa di Raul Albiol la formazione guidata da Sarri ottiene tre punti importantissimi per la corsa scudetto. L'articolo Napoli Genoa 1-0, Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

