Serie A | Fiorentina-Crotone 2-0 Il tabellino

Serie A - Fiorentina-Crotone 2-0 : Simeone e Chiesa fanno volare la Viola : Prima l'omaggio a Mondonico, poi il gol lampo che spiana alla Fiorentina la strada per la quarta vittoria consecutiva. Per Pioli, per cui forse adesso la parola "Europa" non sarà più un tabù, decisive ...

Serie A - la Lazio gioca a tennis con il Benevento. Vincono Atalanta - Fiorentina e Torino : Dopo l'anticipo dell'ora di pranzo che ha visto il pareggio tra il Bologna e la Roma, la 30esima giornata di Serie A è proseguita alle 15 con ben sei partite con la Lazio di Inzaghi che ha battuto per 6-2 il Benevento di De Zerbi che ha giocato quasi tutta la partita in 10 contro 11 per l'espulsione del portiere Puggioni. Al gol di Immobile hanno risposto Cataldi e Guilherme, ma Caicedo, ancora Immobile, de Vrij, Lucas Leiva e Luis Alberto su ...

Risultati Serie A - 30^ giornata - tre punti per Mondonico : Atalanta - Torino e Fiorentina dedicano il successo al tecnico - tutto facile per Lazio e Inter [FOTO] : 1/49 LaPresse ...

Risultati Serie A LIVE - 30^ giornata : l’Inter mette subito le cose in chiaro - Genoa e Fiorentina in vantaggio : Risultati Serie A LIVE – Continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, nel lunch match in campo Bologna e Roma, 1-1 il risultato finale, apre le marcature Pulgar, poi il pareggio finale di Dzeko prima dell’assalto finale dei giallorossi che però non ha portato al successo. Il big match metterà di fronte Juventus e Milan ma prima tante altre partite importanti. l’Inter non può sbagliare davanti al pubblico ...

Serie A - Pioli : «Tanta fiducia nella Fiorentina» : FIRENZE - La Fiorentina ha nello specchietto retrovisore tre successi di fila: al Franchi domani arriva il Crotone, il potenziale poker di sorrisi. "Con Walter Zenga ci conosciamo da tanto tempo: al ...

Serie A Fiorentina - lesione Badelj : fuori un mese : FIRENZE - Un mese ai box. Forse anche qualcosa di più , 40 giorni, . La Fiorentina deve fare l'esito degli esami svolti da Milan Badelj , fermo a causa di una lesione al ginocchio rimediata con la ...

Serie A Fiorentina - per Badelj infortunio al ginocchio : FIRENZE - Fiorentina preoccupata per le condizioni di Milan Badelj uscito per infortunio durante l'amichevole della Croazia contro il Messico. Il centrocampista ha riportato un problema al ginocchio e ...

Serie A Fiorentina - Badelj ko in Nazionale. In dubbio per il Chievo : FIRENZE - Fiorentina preoccupata per le condizioni di Milan Badelj uscito per infortunio durante l'amichevole della Croazia contro il Messico. Il centrocampista ha riportato un problema al ginocchio e ...

Serie A Fiorentina - un centro sportivo avrà il nome di Astori : Lo ha deciso la giunta comunale, come ha confermato l'assessore allo sport Andrea Vannucci: "Una scelta condivisa con la società viola e la famiglia di Davide che scrive il nome di Astori sui campini ...

Serie A Fiorentina - Eysseric e Thereau si giocano il futuro : FIRENZE - Sta per iniziare la fase-due. Dopo aver edificato le fondamenta, la Fiorentina di Pioli-Corvino deve programmare il suo futuro. Federico Chiesa è la certezza, Milan Badelj il grande dubbio , ...

Serie A - Dragowski : «Non ho problemi con la Fiorentina» : FIRENZE - Bart?omiej Dragowsk i corregge il tiro leggermente dopo l'intervista di ieri nella quale chiedeva la cessione alla Fiorentina . Il portiere ha scritto un post su Facebook: "Lo ammetto, sono ...

Serie A Fiorentina - Batistuta ospite al Franchi : FIRENZE - La Fiorentina di Pioli ha sostentuto un allenamento al Franchi durante la pausa per le Nazionali. A bordo campo c'era un ospite speciale, Gabriel Omar Batistuta . L'ex attaccante ha seguito ...

Serie A - Vlahovic può allenarsi con la Fiorentina : FIRENZE - Il giovane attaccante serbo Dusan Vlahovic è a disposizione di Stefano Pioli. Il classe 2000 del Partizan, acquistato dai viola, doveva arrivare a luglio e invece da domani e fino alla fine ...

Serie A Fiorentina - Vlahovic a disposizione di Pioli : FIRENZE - Dusan Vlahovic è già a Firenze. L'attaccante serbo classe 2000, che aveva programmato il suo arrivo in Toscana dal Partizan a luglio, ha anticipato i tempi e da domani, venerdì 23 marzo, si ...