Serie A Bologna-Roma 1-1 | il tabellino

Serie A - Bologna-Roma 1-1 : Dzeko risponde a Pulgar : Al Dall'Ara il bosniaco, entrato dalla panchina, trova il pareggio di testa. Palo di Strootman

Serie A - Bologna-Roma 1-1 : giallorossi bloccati - Dzeko risponde a Pulgar. Si infortuna Nainggolan : La Roma è stata fermata dal Bologna nel lunch match della 30^ giornata di Serie A. I giallorossi hanno pareggiato 1-1 sul campo dei felsinei e si riapre così la lotta per il terzo posto in classifica: ora Inter (contro il Verona) e Lazio (Benevento) possono portarsi rispettivamente a 2 e 3 punti di distacco con i nerazzurri che devono ancora recuperare il derby. Donadoni punta sul tridente offensivo con Di Francesco jr. (figlio del mister della ...

Video Gol Bologna-Roma 1-1 : Highlights e Tabellino Serie A 31-03-2018 : Risultato Finale Bologna-Roma 1-1: Cronaca e Video Gol Pulgar, Dzeko 30° Giornata Serie A 31 Marzo 2018. Il primo match della 30° giornata di Serie A Bologna-Roma finisce 1-1. Al Dall’Ara la Roma di Di Francesco impatta sul muro rossoblu, che ha il merito di aver colpito la Roma nell’unico momento di distrazione degli avversari, e di aver tenuto bene il vantaggio ottenuto. Nel primo tempo la Roma comincia molto bene: nei primi ...

Serie A - Bologna-Roma 1-1 : Defrel e Dzeko cambiano la partita - pareggio che accontenta tutti [FOTO] : 1/17 LaPresse ...

Serie A Donadoni : «Bologna - compatto con la Roma. Gioca Santurro in porta» : BOLOGNA - "Il nostro concetto di gioco deve essere la compattezza. La Roma spesso si trova alta, dobbiamo concedere poca profondità e pochi spazi tra le linee". Parola di Roberto Donadoni , l'...

Probabili Formazioni Bologna-Roma - Serie A 31-03-2018 : Dopo lo sosta delle Nazionali, è tempo di tornare al nostro campionato, con tutti i suoi verdetti ancora da scoprire. La 30° Giornata di Serie A si apre domani all’ora di pranzo con la sfida del Dall’Ara Bologna-Roma. I rossoblu possono contare su un periodo di preparazione alla partita a pieno organico, una fortuna che la Roma di Di Francesco non ha avuto a causa dei numerosissimi convocati dalle proprie Nazionali. Anche sul ...

Serie A Bologna - Orsolini torna in gruppo : Bologna - C'è la gara contro la Roma all'orizzonte. Il Bologna , senza sette nazionali, ha sostenuto una seduta di allenamento mattutina al centro tecnico Niccolò Galli con esercitazioni tecnico-...

Serie A Bologna - Poli recupera. Krafth out - mal di schiena : Bologna - E' iniziata la settimana di allenamenti del Bologna , atteso nel prossimo turno dalla scontro contro la Roma . Non mancano le novità: Angelo Da Costa , out da mesi, e Andrea Poli sono ...

Serie A Bologna - lombalgia Krafth : Da Costa e Poli in gruppo : Bologna - Bologna al lavoro senza i nazionali in vista della gara contro la Roma che andrà in scena alla ripresa del campionato. Angelo Da Costa , out da mesi, e Andrea Poli sono rientrati in gruppo e ...

