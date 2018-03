Serie A | Bologna-Roma 1-1 | giallorossi bloccati | Dzeko risponde a Pulgar Si infortuna

oasport

: Gros programme aujourd’hui en Série A ?????????? e ça commence tôt... 12h30 Bologna - Roma 15h Atalanta -Udinese Cag… - SimoneRovera : Gros programme aujourd’hui en Série A ?????????? e ça commence tôt... 12h30 Bologna - Roma 15h Atalanta -Udinese Cag… - OptaPaolo : 17 - Nessuna squadra ha perso più punti del Bologna da situazione di vantaggio (17) in questa Serie A. Spreco. #BolognaRoma - SkySport : ???? Serie ?? 30^ giornata #BolognaRoma 1-0 Fine 1° Tempo Segui la ripresa: ?? -

(Di sabato 31 marzo 2018) Laè stata fermata dalnel lunch match della 30^ giornata diA. Ihanno pareggiato 1-1 sul campo dei felsinei e si riapre così la lotta per il terzo posto in classifica: ora Inter (contro il Verona) e Lazio (Benevento) possono portarsi rispettivamente a 2 e 3 punti di distacco con i nerazzurri che devono ancora recuperare il derby. Donadoni punta sul tridente offensivo con Di Francesco jr. (figlio del mister della), Verdi e Palacio mentre in porta esordisce Antonio Santurro. I capitolini si mettono in luce con dei tentativi di Schick e De Rossi prima che Nainggolan si infortuni al 17′: il belga lascia il campo e si teme anche in ottica Champions League. Gli ospiti accusano il colpo e ilne approfitta passando in vantaggio conal 18′ (destro dal limite dell’area). Strootman colpisce il palo al 29′, nella ripresa ...