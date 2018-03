Serie A Atalanta | Gasperini | «Tre passi verso l' Europa»

Serie A - la Lazio gioca a tennis con il Benevento. Vincono Atalanta - Fiorentina e Torino : Dopo l'anticipo dell'ora di pranzo che ha visto il pareggio tra il Bologna e la Roma, la 30esima giornata di Serie A è proseguita alle 15 con ben sei partite con la Lazio di Inzaghi che ha battuto per 6-2 il Benevento di De Zerbi che ha giocato quasi tutta la partita in 10 contro 11 per l'espulsione del portiere Puggioni. Al gol di Immobile hanno risposto Cataldi e Guilherme, ma Caicedo, ancora Immobile, de Vrij, Lucas Leiva e Luis Alberto su ...

Risultati Serie A - 30^ giornata - tre punti per Mondonico : Atalanta - Torino e Fiorentina dedicano il successo al tecnico - tutto facile per Lazio e Inter [FOTO] : 1/49 LaPresse ...

Serie A - 30^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Inter e Lazio a valanga verso la Champions - Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo : Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto. I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di ...

Serie A Udinese - Oddo : «L'Atalanta non è imbattibile» : UDINE - Momento no per l' Udinese , a secco di punti da sei giornate. Massimo Oddo cerca la svolta nella tana dell'Atalanta: "Voglio vedere una squadra unita, compatta e che abbia voglia di soffrire, ...

Probabili Formazioni Atalanta-Udinese Serie A 31-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Atalanta-Udinese, 30^ giornata di Serie A, 31-03-2018 alle ore 15:00. Manca davvero poco all’inizio del match valido per la 30esima giornata di campionato tra Atalanta e Udinese. La sfida si giocherà a casa della Dea, sabato 31 marzo alle 15. I padroni di casa hanno l’Europa nel mirino per ripetere il grande traguardo della scorsa stagione, mentre i friulani, dopo un grande inizio sotto la guida di Massimo ...

Serie A Atalanta - Percassi saluta Mondonico : «Uno dei giorni più tristi» : BERGAMO - L' Atalanta piange la scomparsa di Emiliano Mondonico . Il presidente Antonio Percassi ha voluto ricordare così l'allenatore: "È una delle giornate più tristi nella storia della nostra ...

Serie A Spal - Borriello : niente Genoa. Ci prova per l'Atalanta : FERRARA - Doveva essere il vero crack dell'annata biancoazzurra, ma a ben vedere sembrerebbe essere ancora in tempo per dare una grossa mano per spingere le vele Spalline al riparo dai tumulti della ...

Serie A Atalanta - Masiello : «Niente Nazionale? Pesa il mio passato...» : BERGAMO - "Credo che per me la Nazionale rimarrà un sogno". Andrea Masiello approfitta della sosta del campionato per dire la sua sulla mancata chiamata in azzurro a differenza dei compagni Cristante, ...

Serie A Atalanta - Caldara ancora a parte : BERGAMO - L' Atalanta si è allenata stamattina sui campi di Zingonia. Assenti giustificati Bastoni, Berisha, Cornelius, Cristante, de Roon, Freuler, Hateboer, Ilicic, Mancini, Melegoni, Spinazzola, ...

Video/ Verona Atalanta (0-5) : highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata) : Video Verona Atalanta (risultato finale 0-5): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata della Serie A. Spettacolo della Dea, con tripletta di Ilicic. (Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:31:00 GMT)

Serie A Atalanta - Gasperini : «Per l'Europa lotta con Fiorentina e Samp» : "Mancano 10 partite e può succedere ancora di tutto - ha spiegato l'allenatore nerazzurro a Sky Sport - La tripletta di Ilicic? È un giocatore importante per noi, ha lucidità, piede e tecnica. A ...

Video Gol Verona-Atalanta 0-5 : Highlights e Tabellino Serie A 18-03-2018 : Risultato Finale Verona-Atalanta 0-5: Cronaca e Video Gol Cristante, Ilicic (tris), Gomez, 29^ Giornata Serie A 18 Marzo 2018. Una splendida, travolgente, incontenibile Atalanta espugna il Bentegodi di Verona e raggiunge la Sampdoria, fermata dall’Inter all’ora di pranzo. I nerazzurri continuano la corsa verso l’Europa, senza se e senza ma. Troppa, quasi imbarazzante, la differenza di valori tra le due squadre. La banda Gasp fa capire che ...