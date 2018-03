Serie A | 30^ giornata | ecco tutte le pagelle FOTO

Risultati Serie A - 30^ giornata - tre punti per Mondonico : Atalanta - Torino e Fiorentina dedicano il successo al tecnico - tutto facile per Lazio e Inter [FOTO] : 1/49 LaPresse ...

Serie A - 30^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Inter e Lazio a valanga verso la Champions - Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo : Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto. I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di ...

Risultati Serie A LIVE - 30^ giornata : pareggio di Caicedo - Torino in vantaggio : Risultati Serie A LIVE – Continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, nel lunch match in campo Bologna e Roma, 1-1 il risultato finale, apre le marcature Pulgar, poi il pareggio finale di Dzeko prima dell’assalto finale dei giallorossi che però non ha portato al successo. Il big match metterà di fronte Juventus e Milan ma prima tante altre partite importanti. L’Inter non può sbagliare davanti al pubblico ...

Pagelle/ Inter Verona : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 30^ giornata - primo tempo)

Serie A - 30^ giornata : tutte le formazioni ufficiali [FOTO] : 1/11 Inter ...

Pagelle/ Bologna Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 30^ giornata - primo tempo)

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - Diretta gol live score : Roma sotto al Dall'Ara! (30^ giornata)

CONSIGLI FANTACALCIO Serie A / 30^ giornata - le dritte : attenzione ai cartellini!

Consigli Fantacalcio Serie A/ 30^ giornata - le dritte : assist - chi ne fa di più?

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : la panchina d'oro (30^ giornata - oggi)

Probabili formazioni/ Sassuolo Napoli : quote e ultime novità live (Serie A 30^ giornata)