Sergio Battelli : "Ecco perché ho solo la terza media e faccio il tesoriere per il M5S" : Sergio Battelli , classe 1982, è il tesoriere del Movimento Cinque Stelle ed è pronto a gestire oltre 13 milioni di fondi pubblici, ma l'ex commesso in un negozio di animali ha solo ...

Sergio Battelli : "Sono stato vittima di malasanità in terza superiore". Il tesoriere M5S racconta perché ha lasciato gli studi : "Vi voglio raccontare una breve storia. In terza superiore ITIS mi ammalo, per un gravissimo caso di malasanità, rimango appeso nella mia malattia per un anno intero, solo dopo mille mila giri tra ospedali, cure e dottori finalmente un bravissimo pneumologo di Genova trova il mio problema".Sergio Battelli - classe 1982, dieci anni da commesso in un negozio di animali e una licenza di terza media - oggi è il tesoriere del Movimento ...