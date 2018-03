Segna sempre Cerri e la Cremonese rimane lontana dallo Spezia

Eva Henger - ecco cosa accadde al debutto nel cinema per adulti. Un momento che l’ha Segnata per sempre : I tempi di diva futura. Delle pornodive della “porta accanto”, l’ambizioso e dissacrante progetto di Riccardo Schicchi, l’impresario hard deceduto nel 2012, di sdoganare l’universo del porno. Tra le sue scoperte, certamente lei, la bellissima Eva Henger. Correva l’anno 1992 e la bionda ungherese muoveva i suoi primi passi in Italia. Non nelle vesti in cui tutti abbiamo imparato a conoscerla, piuttosto in quella di presentatrice. In ...

Gol Cutrone : “e Segna sempre lui” - sbloccata Roma-Milan [VIDEO] : Gol Cutrone e Milan in vantaggio a Roma. Il giovane attaccante rossonero, molto silente durante il primo tempo, ad inizio ripresa ha sbloccato la gara tra Milan e Roma grazie ad un guizzo. Solita azione sulla corsia di destra di Suso che è rientrato con il sinistro mettendo in mezzo una palla invitante sulla quale Cutrone si è scaraventato a capo fitto anticipando la difesa della Roma e beffando da pochi passi Alisson. Bel gol del centravanti e ...

Risultati Chamoion/ Diretta gol live score : Segna sempre Cengiz Under! (andata ottavi) : Risultati Champions League: Diretta gol live score di Shakhtar Donetsk Roma e Siviglia Manchester United, l'andata degli ottavi di finale. Le squadre scendono in campo mercoledì 21 febbraio(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 21:20:00 GMT)

Segna sempre Cutrone. Il Milan d'Europa vola : Quando un Milanese diceva «el Segna semper lü» pensava subito a Maurizio Ganz, attaccante sia dell'Inter che del Milan quasi sempre decisivo partendo dalla panchina tra la metà e la fine degli anni '90. È cambiato il secolo, è cambiato il millennio ma la Milano, questa volta solo rossonera, ha trovato un altro di cui dire «el Segna semper lü». E pure senza entrare a partita in corso. Dopo la ...

Pagelle Ludogorets-Milan 0-3 : Segna sempre Cutrone : Pagelle Ludogorets-Milan – Gattuso e il suo Milan volano anche in Europa. Importante vittoria dei rossoneri sul campo del Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il tecnico ha deciso di non fare turnover per provare a chiudere la pratica già in Bulgaria e il campo gli ha dato ragione. Cutrone ha confermato di essere sempre più un fattore in questo Milan sbloccando il match con un colpo di testa ‘alla ...

Gol Cutrone - quando è in campo Segna sempre : Milan in vantaggio in Bulgaria [VIDEO] : GOL Cutrone – Il Milan è impegnato sul campo del Ludogorets per l’andata dei sedicesimi di Europa League. I rossoneri sono passati in vantaggio al 45′ grazie ad una rete di Patrick Cutrone, ancora lanciato titolare e ancora volta nel tabellino dei marcatori. Il numero 63 rossonero, pescato da Calhanoglu con preciso traversone, ha beffato il portiere avversario con un colpo di testa ‘alla Inzaghi’. Visto lo stato di ...

Risultati Europa League/ Diretta gol live score : Segna sempre Cutrone! Atalanta sotto (andata sedicesimi) : Risultati Europa League Diretta gol live score, le partite d'andata dei sedicesimi. Oggi in campo anche le quattro italiane Atalanta, Lazio, Milan e Napoli(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 19:41:00 GMT)

Gol Balotelli : “e Segna sempre lui” - Di Biagio non può tapparsi gli occhi! [VIDEO] : Gol Balotelli, ancora lui. Super Mario ha portato avanti il suo Nizza nei sedicesimi di finale di Europa League, con una rete da rapace d’area di rigore. Si tratta del gol numero 20 in stagione per il calciatore italiano che continua a sfornare prestazioni superlative ed a timbrare spesso e volentieri. 1-0 contro la Lokomotiv Moscow dunque, il Nizza è già in vantaggio dopo pochi minuti grazie al preciso tiro di destro del suo bomber ...

Lutto per Roberto Bolle : “Ha Segnato la storia della danza in Italia e nel mondo”. Se ne va una figura fondamentale nella vita del ballerino più amato di sempre. L’addio commosso di tutto il Paese : Una bruttissima notizia per il mondo della danza Italiano, e non solo: è morta Elisabetta Terabust, tra le più grandi etoile Italiane insieme a Carla Fracci. La notizia ha scosso un po’ tutti, in primis Roberto Bolle. La famosa ballerina è deceduta all’età di 71 anni a Roma: particolare sconcerto, per la sua morte, al Teatro San Carlo di Napoli, dove la Terabust aveva ricoperto il ruolo di direttrice del Corpo di Ballo dal ...