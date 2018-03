Scuola | il governo stanzia 150 milioni di euro per stabilizzare 15mila docenti Ma dopo

Scuola : penalizzazione organici Sicilia preoccupa governo Musumeci (2) : (AdnKronos) - "La qualità dell’istruzione scolastica è di fondamentale importanza -ha sottolineato il presidente della Regione Nello Musumeci-. Per tale ragione, ancorché non direttamente competente in materia di dimensionamento degli organici della Scuola, la Regione Siciliana intende aprire un cos

Scuola : penalizzazione organici Sicilia preoccupa governo Musumeci : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - "Il grido di allarme lanciato dalla Cgil, riguardante la limitata assegnazione alla Sicilia di nuovi posti per gli organici della Scuola, preoccupa il governo regionale sia in ordine alle asfittiche opportunità di rilancio e potenziamento del sistema educativo nell’Iso

Scuola - Lega di Salvini al Governo dopo le elezioni? Ecco cosa cambierebbe : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’incarico per la formazione del nuovo Governo. ‘Siamo i primi’ ha dichiarato il leader del partito del Carroccio ‘e si ragiona nel perimetro della nostra alleanza’ ovvero il centrodestra. Per Matteo Salvini, la Scuola rappresenta una priorità anche se non è ben chiaro […] L'articolo Scuola, Lega di Salvini ...

Governo M5s - chi è il candidato ministro dell’Istruzione : consulente della Giannini - ha contribuito alla Buona Scuola di Renzi : Un preside illuminato, che ha rivoluzionato la sua Scuola a Brindisi tra digitale e sperimentazioni varie, e ora vorrebbe farlo anche col ministero. Luigi Di Maio punta su una figura di sicuro spessore come titolare dell’Istruzione di un eventuale Governo M5s. Una scelta che dovrebbe mettere tutti d’accordo, se non fosse per un piccolo dettaglio: Salvatore Giuliano conosce già quel Dicastero. È stato consulente del Miur e ha collaborato per l’ex ...

Lista nomi Ministri M5s/ Governo Di Maio - diretta streaming video : bufera Giuliano Miur “difende Buona Scuola” : Lista Ministri M5s, i nomi del Governo di Luigi Di Maio in diretta streaming video Facebook: Andrea Roventini all'Economia, Giuliano al Miur, ecco tutti i 16 nuovi nomi(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:45:00 GMT)

Governo : Gentiloni domani a inaugurazione anno accademico Scuola Cc : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni interverrà domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 11.30, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2017-2018 della scuola Ufficiali dei Carabinieri (scuola Ufficiali dei Carabinieri ‘Ugo De Carolis’ ‘ Via Aurelia). Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Governo: Gentiloni domani a inaugurazione anno accademico scuola Cc ...

Scuola/ Nuovo contratto - lo scambio governo-sindacati non è finito : Il contratto collettivo nazionale del comparto SCUOLA è stato firmato dopo più di un decennio di mancato rinnovo. Aumenti stipendiali, niente ore in più, formazione facoltativa. CINZIA BILLA(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Rinnovo del contratto, ecco cosa nasconde la melina dell'Aran, di P. CastagnetoSCUOLA/ Rinnovo del contratto, la via cattiva e quella buona, di E. Massagli

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Scuola - vertice sindacati-Aran : Usb - temiamo fretta del Governo” (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 8 febbraio 2018: Rinnovo Pa, oggi nuovo vertice in Aran con i sindacati per gli aumenti stipendi scuola. Novità su dirigenti pubblici(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Contratti statali/ Docenti Scuola vs Governo : “la farsa del rinnovo Pa” (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 5 febbraio 2018: Docenti Scuola in rivolta contro il Governo, "la farsa del rinnovo Pa e la mancanza di fiducia". Tutte le ultime novità(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 01:45:00 GMT)

Contratti statali/ Rinnovo Scuola e Polizia : richieste e forti critiche al Governo (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie e Rinnovo Pa: Scuola e Forze di Polizia, richieste e forti critiche al Governo su orari e aumenti stipendi. Novità e scontro Pa-sindacati(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 01:29:00 GMT)

Virginia Raggi - lo schiaffo al governo : i bambini di Roma non vaccinati possono andare a Scuola : Continua la guerra dei vaccini. Ad aprire lo scontro, stavolta, è il comune di Roma. L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il sindaco Virginia Raggi a farsi ...

Raggi scrive a Governo - Regione e Anci : bimbi non vaccinati restino a Scuola : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al...