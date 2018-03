SCUM | nuovi screenshot per il survival Open World in Unreal Engine 4

eurogamer

(Di sabato 31 marzo 2018) Gamepires ha pubblicato una nuova serie di immagini del suo prossimorealizzato in4, stiamo parlando di.Come riporta DSOgaming,punta a portare il generead un nuovo livello, con livelli di personalizzazione senza precedenti, controllo e progressione dei personaggi in cui abilità e conoscenza sono fondamentali per una sopravvivenza a lungo termine.I giocatori dovranno sopperire ai bisogni primari con la loro abilità e astuzia, utilizzando strategie per raggiungere i livelli più avanzati del gioco e ricevere potenti premi. I personaggi saranno influenzati dalla pioggia, dall'acqua del mare, il personaggio potrà prendere freddo se rimane troppo a lungo sotto la pioggia oppure diventare più pesante se i suoi indumenti si saranno inzuppati d'acqua.Read more…