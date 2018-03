Scossa di terremoto nel Centro Italia - grande paura a L'Aquila : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 della scala Richter ha colpito non molto lontano dalla città di L'Aquila alle 3:18 di questa notte. Secondo il Centro di calcolo sismologico della zona euromediterranea EMSC, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epi Centro 7 chilometri ad est di L'Aquila , in Abruzzo e 97 chilometri a nordest rispetto a Roma. L'ipo Centro dell'evento tellurico sarebbe stato individuato a 20 chilometri di profondità. ...

TERREMOTO L’AQUILA/ Scossa di magnitudo 3.9 nella notte : i cittadini non vogliono più tornare in centro : TERREMOTO L’AQUILA , oggi nella notte Scossa di magnitudo 3.9 nella zona già devastata dal sisma: tanta paura fra la gente. La terra è tornata a tremare nelle zone del 2009(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:04:00 GMT)

Terremoto a L'Aquila : Scossa di magnitudo 3 - 9 - brusco risveglio e notte di paura Video : notte di paura a L’Aquila dove per alcuni istanti si sono rivissuti i terribili istanti del # Terremoto del 2009. Una scossa di # magnitudo 3,9 ha fatto sobbalzare i residenti del capoluogo abruzzese nel cuore della notte . Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma è stato registrato alle 3:18 con epicentro posizionato a sei chilometri da L’Aquila [ Video ] frazione di Paganica e ad una profondita' di venti ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.9 a L'Aquila : Paura nella notte a L'Aquila, dove è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9. Lo riferisce l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), precisando che il sisma ha avuto epicentro a sette chilometri dal capoluogo abruzzese e ipocentro a 20 chilometri di profondità. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, ma non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

Forte Scossa di Terremoto a Est dell’Aquila - nella Frazione di Paganica : L'Aquila - Qualche minuto fa alle 3.18 una Forte Scossa di Terremoto ha risvegliato la popolazione aquilana. Un Terremoto che l’INGV in via preliminare ha valutato come Ml3.9 e che si è sprigionato pochi chilometri a nord del centro abitato. (Seguiranno aggiornamenti) leggi tutto