Sciopero di Pasqua nel commercio contro il lavoro nei festivi

Pasqua e Pasquetta - i sindacati : “Sciopero contro le aperture delle attività commerciali” : Come un anno fa ci saranno proteste e scioperi contro le aperture delle attività commerciali nei giorni di festa. Pasqua e Pasquetta senza shopping in almeno tre regioni. I sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil scendono di nuovo in campo per rispettare e difendere il “valore sociale” delle feste. E per questo anche quest’anno, con diverse iniziative decise a livello regionale, Filcams, Fisascat e Uiltucs proclamano uno ...

Mediaworld - Sciopero "a sorpresa" : a rischio aperture a Pasqua e Pasquetta : Cresce la tensione sindacale nei negozi di Mediaworld, dove, a ridosso della Pasqua, potranno essere proclamati scioperi improvvisi con tempistiche e modalità diverse da territorio a territorio. Il...

«Niente lavoro a Pasqua». Commercio - scatta lo Sciopero : BOLOGNA - sciopero a Pasqua, astensione del lavoro a Pasquetta in Emilia-Romagna. Sono le iniziative indette per le feste dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil regionali per l'1 e il ...

Via Fani - imbrattata la lapide di Aldo Moro; Sciopero trasporti - chiuse metro e lunghe code sul Gra; Roma - a Pasqua aumentano prenotazione +... : Condanna unanime del mondo politico. sciopero trasporti, chiuse metro A E C: lunghe code SUL GRA Disagi nei trasporti a Roma per lo sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati Faisa Confail, Orsa e ...