Schwarzenegger rassicura i fan dopo l' intervento a cuore aperto

(Di sabato 31 marzo 2018) "Sono tornato". È stata la prima cosa che ha detto Arnoldl'per la sostituzione di una valvola cardiaca, con un chiaro riferimento alla celeberrima battuta di Terminator 3, nel 1984, quando disse "I'll be back", "tornerò". Lo ha reso noto via Twitter, Daniel Ketchell, portavoce del 70enne attore ed ex governatore della California. La valvola sostituita gli era stata impiantata nel 1997 e aveva fatto il suo tempo, ha spiegato il portavoce.L'è avvenuto al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Nel 2003era stato eletto governatore della California, nel 2006 è stato confermato mentre nel gennaio del 2011, al termine del mandato, ha annunciato il suo ritorno al cinema dichiarando, anche in quell'occasione "I'm back".