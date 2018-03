Schio | docente arrestato per violenza su alunna minorenne

blogo

: RT @GiornaleVicenza: #Schio Docente arrestato per atti #sessuali su #minorenne - deivxx_ : RT @GiornaleVicenza: #Schio Docente arrestato per atti #sessuali su #minorenne - GiornaleVicenza : #Schio Docente arrestato per atti #sessuali su #minorenne -

(Di sabato 31 marzo 2018) La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito ieri l'arresto di un uomo di 46 anni accusato di atti sessuali nei confronti di una. Si tratta di un insegnante di una scuola superiore di, in provincia di Vicenza, l'Istituto Martini. Sul caso sta indagando la Procura vicentina con il massimo riserbo, dato il coinvolgimento di una minore.Secondo le prime ricostruzioni, l'indagine è scattata dopo la denuncia della vittima che si è convinta a rivolgersi alle forze dell'ordine dopo aver confidato la sua storia a una sua amica. Quando sono state avviate le indagini la ragazzina non aveva ancora compiuto 16 anni. Il professore, era uno dei docenti della ragazza e pare che avesse avuto un'eccessiva vicinanza fisica ed emotiva con l', avviando poi una sorta di relazione. Ora per lui è scattata la misura cautelare richiesta dalla procura di Vicenza. PROSEGUI LA LETTURA: ...