Scambisti? Prima regola | il bon ton

(Di sabato 31 marzo 2018) Questo articolo è tratto dal supplemento Uomo di Vanity Fair n. 13 in edicola mercoledì 28 marzo Da 25 anni, Les Chandelles, il club échan gis te della rue Thérèse, a Parigi, accogliela clientela più chic del mondo, in un clima di estrema libertà. Personaggi del cinema e della televisione e del mondo della politicama anche intellettuali, scrittori: donne e uomini di tutte le età, in cerca di esperienze sessuali forti, da vivere o anche solo da osservare, perché, come dice Valérie Hervo, «guardare non è proibito, anzi, può essere divertente per il voyeure per chi si sente osservato». Il criterio di selezione all’entrata, dove una telecamera scruta attentamente il cliente, anche se ha una prenotazione, è dei più rigidi, perché «anche l’estrema libertà ha i suoi codici, che intendiamo far rispettare», ci spiega l’implacabile direttrice del club. Su quali basi selezionate i vostri ...