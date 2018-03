Sassuolo-Napoli 1-1 | Politano ferma la rincorsa di Sarri

Il Sassuolo frena il Napoli : Il Sassuolo frena il Napoli al Mapei Stadium: finisce 1-1. I padroni di casa vanno in vantaggio nel primo tempo con una zampata di Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Napoli dà vita a un ...

Video Gol Sassuolo – Napoli 1 – 1 : Highlights e Tabellino 30^ Giornata Serie A 31-3-18 : Risultato finale Sassuolo – Napoli 1 – 1: Cronaca e Video Gol Politano, Rogerio 30^ Giornata Serie A 31 Marzo 2018 Al Mapei Stadium, il Napoli vuole riprendersi per almeno qualche ora il primato in classifica, mentre il Sassuolo, dopo i risultati piuttosto favorevoli di oggi, tenta di allungare il passo verso la salvezza. Iachini cambia modulo e si affida al 3-5-2, con la coppia d’attacco composta da Berardi e Politano; ...

Sassuolo-Napoli 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Sassuolo-Napoli 1-1, le pagelle di CalcioWeb – Passo falso a sorpresa del Napoli che non è andato oltre il pareggio contro il Sassuolo, si complica la corsa scudetto per gli uomini di Sarri. La squadra di Iachini passa in vantaggio con Politano, nel finale autogol di Rigerio, finisce 1-1, risultato che accontenta solo i padroni di casa. Sassuolo-Napoli 1-1, le pagelle di CalcioWeb SASSUOLO – Consigli 7; Goldaniga 6, Acerbi 6.5, Peluso 6; ...

Calcio - Sassuolo-Napoli finisce 1-1 : 19.55 Il Napoli non va oltre il pari a Reggio Emilia con il Sassuolo (1-1), risultato che complica la rincorsa scudetto sulla Juventus. I bianconeri restano in vetta (+1) e devono ancora giocare questa sera (20.45) con il Milan. Dopo una buona partenza partenopea,emiliani a segno al primo affondo (22') con Politano dopo un colpo di testa di Peluso respinto dal palo. Il Napoli agguanta il pari su autogol di Rogerio (80'). Nell'altro match delle ...

