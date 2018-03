Sarri | tre punti con il Sassuolo | poi a tifare Milan

Conte - offerta monstre dal Psg. E il Chelsea corteggia Sarri : Panchine roventi in tutta Europa, con i tecnici italiani protagonisti. Il Paris Saint Germain mette sul piatto 11,5 milioni per convincere l'ex ct azzurro, mentre il Chelsea vuole strappare Sarri al ...

Sarri : "Tre anni fa volevo Astori al Napoli" : 'Astori? Era uno dei nomi che avevo fatto appena sono arrivato a Napoli, ma poi non se ne è fatto nulla a causa di diritti d'immagine e sponsor'. Lo ha detto Maurizio Sarri durante la consegna del ...

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Alex Marquez in vetta - Lorenzo BaldaSarri (2°) lo marca stretto - bene Luca Marini (5°) : E’ Alex Marquez il più veloce delle prove libere 3 del GP di Qatar 2018 a Losail, prima prova del Mondiale di Moto2. Lo spagnolo dell’EG 0,0 Marc VDS ha ottenuto il crono di 2’01″198 duellando sul filo dei centesimi con il nostro Lorenzo Baldassarri e riuscendo nell’ultimo tentativo a conquistare la vetta della graduatoria. Alle spalle dell’iberico, fratello di Marc Marquez, Baldassarri, per l’appunto, ...

DIRETTA/ Inter-Napoli (risultato finale 0-0) streaming video e tv : parità a San Siro - Sarri perde il primato! : DIRETTA Inter-Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al Meazza di Milano domenica 11 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:36:00 GMT)

Napoli Roma / Info streaming video e diretta tv : Sarri vs Di Francesco - probabili formazioni - quote e orario : diretta Napoli Roma, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Big match al San Paolo, altro importante test scudetto per i partenopei(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:49:00 GMT)

Napoli-Roma in tv - dove vedere la diretta streaming : altro esame scudetto per Sarri : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Napoli-Roma, azzurri lanciati verso il titolo Una cinquina inflitta al Cagliari ha lanciato ancora di più gli azzurri ...

Napoli - Hamsik non si è allenato : Sarri deciderà in extremis : La presenza di Marek Hamsik resta a rischio. Il capitano del Napoli non è al meglio per lo stato influenzale che l'ha colpito giovedì. Ieri ha preferito non forzare e si è limitato ad un lavoro in ...

Sarri : "Tre punti e primato - va bene. Ma il secondo gol..." : Insigne: "Sarri ci ha detto di partire subito forte. Così è stato. La testa è a posto, anche per l'Europa"

Napoli-Spal in tv - dove vedere la diretta e streaming : Sarri punta tutto sullo scudetto : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Napoli-Spal, per non perdere punti Giovedì scorso un Napoli in pieno turn over è stato 'travolto' dal Lipsia in casa ...

Sarri : “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” : Sarri: “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” Sarri: “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” Continua a leggere L'articolo Sarri: “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” sembra essere il primo su NewsGo.

DIRETTA/ Napoli-Lazio (risultato finale 4-1) streaming video e tv : Sarri umilia Inzaghi! : DIRETTA Napoli Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al San Paolo i partenopei vogliono continuare la marcia per lo scudetto(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 22:32:00 GMT)

Napoli - tre nomi per il dopo Sarri : Il Napoli comincia a guardarsi intorno per l'eventuale successione di Maurizio Sarri , che potrebbe lasciare a fine stagione: secondo Premium Sport il favorito è Marco Giampaolo della Sampdoria, alle sue spalle Massimo Oddo , Udinese, e Cesare Prandelli .

Sarri al Chelsea?/ Calciomercato Napoli - Abramovich stregato : anche PSG e Milan sulle sue tracce : Sarri al Chelsea? Calciomercato Napoli, Abramovich stregato dal tecnico italiano. Il patron del Chelsea vorrebbe il tecnico dei partenopei a Londra come post-Conte(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:38:00 GMT)

Sarri al Chelsea?/ Calciomercato Napoli - Abramovich stregato dal tecnico italiano : Sarri al Chelsea? Calciomercato Napoli, Abramovich stregato dal tecnico italiano. Il patron del Chelsea vorrebbe il tecnico dei partenopei a Londra come post-Conte(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:56:00 GMT)