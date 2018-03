Blastingnews

: #Sardegna - #Elmas, in aeroporto con 30mila euro in contanti: fermato - UnioneSarda : #Sardegna - #Elmas, in aeroporto con 30mila euro in contanti: fermato - Ventogal : Sardegna: fermato ubriaco e con la patente sospesa, perde altri 72 punti - UnioneSarda : #Sardegna - Rapina, fermato un sospetto fiancheggiatore delle Br: 'Radicalizzato a Badu 'e Carros' -

(Di sabato 31 marzo 2018) Probabilmente lanon la rivedra' mai più A.B., il 31enne di Olbia, che la scorsa sera è statodagli agenti della Polizia Stradale VIDEO – durante un normalissimo posto di blocco – è ha collezionato un meno 72nella: che però nemmeno aveva, perché un anno fa gli era stata gia' sequestrata sempre per guida in stato d’ebrezza. Un fenomeno insomma. E questa volta A. B. ha proprio esagerato – leggendo il verbale scritto dagli agenti della #Polizia Stradale che l’hannocon molta fatica – l’uomo infatti la scorsa sera stava guidando la sua Renault Twingo in via Barcellona, ad Olbia, quando ha incontrato per caso un posto di blocco della Stradale. Invece di fermarsi – scrivono i poliziotti – il giovane ha pigiato il gas dell’acceleratore e a tutta velocita' ha iniziato una folle corsa per le strade di Olbia. Tutto perché sapeva benissimo di non ...